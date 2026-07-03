中 앤트, 클로드 몰래 쓰다 딱 걸렸다...앤스로픽 "우회접속 철벽차단"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 생성형 인공지능(AI) 클로드 개발사 앤스로픽이 중국 기업들의 클로드 우회 접속을 막기 위한 조치를 강화하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 3일(현지시간) 보도했다. 앤스로픽은 중국 사용자들이 새로운 우회 기법을 개발하는 데 맞춰 탐지 및 제재 도구를 지속적으로 업데이트하고 있으나 단속이 쉽지 않다는 전언이다.

사안에 정통한 소식통들에 따르면 앤트파이낸셜을 포함한 중국 기업들이 클라우드 제공업체나 해외 자회사를 경유하는 우회로를 통해 앤스로픽의 클로드 코드 등 AI 도구에 접근해왔다. 앤트는 싱가포르 법인을 통해 회사 인트라넷으로 연결된 기업용 클로드 계정을 직원들에게 제공했다.

클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그]

틱톡 모회사 바이트댄스는 클로드 접근을 직접 허용하지는 않지만 올해 엔지니어들이 개인 클로드 구독료를 회사에 청구할 수 있는 비용 환급 제도를 도입했으며 엔지니어들은 VPN(가상 사설망)을 통해 접속하고 있다고 바이트댄스 직원 5명이 밝혔다.

이런 방식은 미국이나 중국 법률을 위반하지는 않지만 앤스로픽의 이용약관에는 위배된다. 앤스로픽은 중국 기업과 중국 기업이 소유한 해외 법인의 모델 사용을 금지하고 있다. 미국 AI 기업 중 중국 사용에 가장 엄격한 제한을 두고 있으며 사용자 신원 확인과 중국 은행 결제 금지를 적용하고 있다. 반면 오픈AI는 동일한 사용자 인증을 요구하지 않아 중국 사용자들이 VPN으로 더 쉽게 접근할 수 있다.

이처럼 중국 기업들이 클로드 접속을 시도하는 것은 미국의 선도 AI 제품이 여전히 중국 엔지니어들에게 높은 가치를 지니기 때문이다. 특히 클로드의 코딩 도구는 중국 소프트웨어 엔지니어와 AI 스타트업 사이에서 '증류(distillation)' 목적으로 인기가 높다. 증류는 소규모 모델이 더 유능한 모델을 모방하도록 훈련시키는 기법이다.

우회 경로 중 하나는 싱가포르 법인을 통해 마이크로소프트 애저(Azure) 클라우드의 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 접근 권한을 이용하는 것이다. 마이크로소프트가 싱가포르 법인을 둔 중국 기업들에 API 접근 권한을 판매하면 중국 본토 엔지니어들이 사내 네트워크를 통해 클로드를 사용하는 방식이다. 마이크로소프트는 "앤스로픽이 서비스 이용을 모니터링하고 약관을 시행하며 마이크로소프트가 이를 지원하고 있다"고 밝혔다.

앤스로픽은 중국 본토 사용자의 요청을 해외에 등록된 클로드 계정을 통해 중계하는 '전송 스테이션' 서비스도 단속하고 있다. 다만 대형 중국 AI 그룹들은 전송 스테이션 운영자들이 프롬프트를 저장하거나 재판매할 가능성을 우려해 이 서비스를 일반적으로 기피한다. 경쟁사가 요청 내용을 분석해 자사 시스템 개선에 활용할 수 있다는 우려에서다. 앤스로픽은 클로드 코드를 이용해 컴퓨터 시간대 등의 단서로 중국 본토 접속 여부를 탐지하는 방법도 써왔다.

앤스로픽은 "비지원 지역인 중국을 포함한 접속 및 접속 지원을 명시적으로 금지하고 있다"며 "지속적으로 진화하는 탐지 시스템과 파트너사와의 협력을 통해 약관 위반 계정을 식별하고 차단하는 정책을 시행하고 있다"고 밝혔다.

한편 중국 정부는 국경 간 데이터 이동 제한 규정으로 인해 자국 기업들이 국외 데이터센터에 호스팅된 해외 모델을 소비자 애플리케이션 개발에 사용하는 것을 금지하고 있다. 다만 내부 연구·개발 목적의 해외 모델 사용은 규제 대상이 아니다.

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