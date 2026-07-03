민형배, 연일 '반도체 유치' 행보…전력·용수·후보지 전방위 점검

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"임기 내 가시적 성과"…1호 업무 지시 '반도체 지원'

한전·수공 '원팀 체계' 강조…군공항·첨단 후보지 점검

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 취임 직후부터 연일 반도체 기업 유치에 공을 들이고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모 호남권 투자 계획을 지역경제 대도약을 이끌 전환점으로 보고 모든 역량을 쏟는 모양새다.

민형배 전남광주통합특별시장이 1일 오후 동구 5·18민주광장에서 열린 전남광주통합특별시 출범식 및 반도체 투자환영 시민대회'에서 손팻말을 들고 기념 사진을 찍고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

3일 통합특별시에 따르면 민 시장은 취임 첫날인 지난 1일 무안청사 집무실에서 '반도체 산업 지원'을 1호 업무지시로 내리며 강한 드라이브를 걸었다.

반도체 공장이 이재명 대통령 임기 내 생산에 착수할 수 있도록 행정력을 쏟아 부어야 한다는 것이다. 민 시장은 올 가을쯤에 착공하는 것을 목표로 한다.

우선 산업실을 중심으로 용수·전력·부지 등 기반 시설 조성을 위한 신속한 행정지원 체계를 구축하고, 전 실국이 인재 양성과 주거·교육·문화 등 정주여건을 빈틈없이 준비할 것을 당부했다.

같은 날 오후 5·18민주광장에서 열린 '반도체 투자환영 시민대회'에서는 "삼성과 SK가 과감하게 투자할 수 있도록 맞춤형 기업 지원에 시정 역량을 총동원하겠다"고 재차 강조했다.

대규모 투자의 체계적 실행을 도울 '반도체전략위원회'의 출범도 알렸다. 핵심 지휘본부로서 대기업 밀착 지원 및 유치, 소부장 생태계 조성, 인재 양성 등 역할을 수행한다.

민형배 전남광주통합특별시장이 2일 나주시 한국전력공사 본사 경영진회의실에서 열린 '반도체 및 민생경제 업무공유회'에 참석해 공사 직원과 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

취임 이틀차인 지난 2일에는 나주시 한국전력공사 본사와 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부를 잇따라 찾아 전력 및 용수 공급 방안을 논의했다.

'반도체 팹 클러스터'의 가동을 위해서는 6.3GW(기가와트) 규모의 전력과 일일 65만㎥에 달하는 용수 공급이 필요한 상황으로 분석되고 있다.

민 시장은 "반도체 클러스터의 성패는 한전의 안정적 전력 공급에 달려 있다"며 "실무 핫라인을 구축하고 굳건한 원팀 협력 체계를 바탕으로 가시적 성과를 반드시 만들겠다"고 말했다.

이어 "반도체 메가프로젝트를 지역의 압도적인 성장동력으로 만들 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 안정적 용수 공급체계를 구축하고 사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

반도체 팹 후보지를 둘러보며 기업의 투자 여건 등 현장 점검에도 나선다.

민 시장은 이날 광주 군공항 종전 용지(826만㎡, 250만평)과 미래차 국가산단 후보지(337만㎡, 102만평), 첨단3지구 일반산단(100만㎡, 30만평)을 차례로 찾을 예정이다.

광주 군공항 부지는 후보지 중에서 면적이 가장 넓다는 이점이 있다. 공업 용수를 대는 용연정수장과 가깝고 KTX 광주송정역, 호남고속도로, 제2순환도로 등 입지 여건도 뛰어나다.

다만 군공항을 이전해야 하는 선결 과제가 남아 있어 4년 내 완공을 목표로 한 '속도전'을 내기에는 한계가 있다는 분석이 나온다.

이에 대해 시 관계자는 "군공항 이전 완료까지가 최대 10년, 빠르면 7~8년 정도 걸릴 것으로 추측하고 있다"고 말했다.

미래차 국가산단 후보지는 국토교통부의 지정 및 승인 절차를 진행 중으로 실시계획고시, 민간 토지 수용 절차 등 복잡한 절차를 거쳐야 한다. 산단 조성 기간은 2023년~2030년으로 상황에 따라 변동될 수 있다.

첨단3지구 일반산단은 AI에 대한 연구개발(R&D) 인프라가 들어서고 광주 도심과 가까워 교통망이 우수하지만, 부지 면적을 고려하면 팹 1~2기 정도만 배치할 수 있는 상황으로 보인다.

시 관계자는 "기업에서 어느 정도 규모로 팹을 건설할지 모르기 때문에 몇 기의 팹을 수용할 수 있을지 단정짓기 어렵다"고 말했다.

민형배 초대 전남광주통합특별시장이 공식 업무 첫날인 1일 오후 광주청사 기자실에서 취재진과 대화를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

민 시장은 20조원 행정통합 인센티브를 바탕으로 반도체 완공 시점을 최대한 단축하겠다는 계획이다.

그는 "보통 7~8년의 기간이 걸린다는 전망도 있지만 시민과 정부, 기업이 힘을 잘 합치면 4년 이내에도 가능할 것으로 판단하고 있다"고 기대 중이다.

한편 삼성전자와 SK하이닉스는 지난달 29~30일 이틀 간 청와대 국민보고회 및 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 호남에 각각 400조원씩 투입해 반도체 팹(공장)을 짓겠다는 대규모 투자 계획을 공식화했다.

bless4ya@newspim.com