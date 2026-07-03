대전시, 갈마지구 노후주거지 정비…국비 150억 원 확보

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구 갈마1동 일대 노후 저층주거지 정비사업이 국비 확보로 본궤도에 오르게 됐다.

대전시는 국토교통부가 주관한 '2026년 도시재생 신규사업 공모'에서 서구 갈마지구 노후주거지정비 지원사업이 최종 선정돼 국비 150억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.

대전 서구 갈마지구 노후주거지정비 대상지. [사진=대전시] 2026.07.03 nn0416@newspim.com

이번 공모에서 노후주거지정비 지원사업 대상지로 선정된 곳은 전국 8곳이다. 대전시는 광역시 가운데 유일하게 이름을 올리며 사업 추진 동력을 확보했다.

사업 대상지는 서구 갈마1동 일원 11만7449㎡ 규모다. 대전시는 국비 150억 원을 포함해 총 360여억 원을 투입, 오는 2027년부터 2031년까지 5년간 정비사업을 추진할 계획이다.

주요 사업은 복합커뮤니티시설 조성과 공영주차장 확충, 공원 정비, 도로 개선 등 생활 기반시설 확충에 맞춰져 있다. 노후 저층주거지의 주거환경을 개선하고 주민 편의시설을 보강하는 데 초점이 맞춰졌다.

갈마지구는 오래된 저층주택이 밀집한 지역으로, 그동안 주차난과 기반시설 부족, 생활편의시설 미비 등이 지속적으로 문제로 제기돼 왔다. 특히 주거지 노후화가 진행되면서 공공 기반시설 정비와 민간 주택정비를 함께 유도할 필요성이 커진 곳이다.

대전시는 이번 사업을 통해 주차장과 도로, 공원 등 공공 인프라를 우선 정비하고, 이를 바탕으로 민간 주택정비가 활성화될 수 있는 여건을 마련한다는 구상이다.

시는 올해 하반기 도시재생위원회 심의와 도시재생활성화계획 고시 절차를 거쳐 사업 추진을 본격화할 예정이다.

대전시 관계자는 "갈마지구 노후 저층주거지의 생활환경을 개선하고 공공 기반시설 정비와 민간 주택정비가 연계될 수 있도록 지원하겠다"며 "주민이 체감할 수 있는 주거환경 개선을 통해 살기 좋은 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com