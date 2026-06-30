대전시, 유성복합터미널 진입도로 내달 1일 개통

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구암교 활용 580m 왕복 3차선 임시도로 조성

구암교네거리 교통량 20% 분산·통행속도 30% 향상 기대

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 유성IC와 구암교네거리 일대 교통정체 완화를 위한 유성광역복합환승센터 진입도로가 다음달 1일 개통된다.

대전시는 현충원로와 유성IC, 구암교네거리, 구암역삼거리 주변의 상습 정체를 줄이기 위해 추진한 '유성광역복합환승센터 진입도로 개설사업'을 마무리하고 내달 1일부터 차량 통행을 시작한다고 30일 밝혔다.

유성광역복합환승센터 진입로. [사진=대전시] 2026.06.30 gyun507@newspim.com

이번에 개통하는 도로는 총연장 580m, 왕복 3차선 규모의 임시 진입도로다. 유성 BRT 도로 가운데 지난해 10월 먼저 개통한 유성IC네거리~박산로 구간과 구암동 다가온 청년주택 앞 도로를 연결한다.

시는 단절됐던 구간의 통행성을 확보하기 위해 호남고속도로지선 아래에 있는 미사용 교량인 구암교를 활용했다. 다만 기존 교량 구조상 통과 높이가 3m로 제한돼 대형 차량은 통행할 수 없다.

이번 사업은 2030년 예정된 '유성 BRT 연결도로 호남지선 통과 지하차도'와 '구암교차로 입체화사업'이 완료되기 전까지 교통 불편을 줄이기 위한 선제 조치다.

대전시는 임시 진입도로 개통으로 구암교네거리 일대 교통량이 20% 이상 분산되고 통행속도는 약 30% 개선될 것으로 보고 있다.

유성광역복합환승센터 진입도로. [사진=대전시] 2026.06.30 gyun507@newspim.com

시는 개통 이후 차량 분산 효과를 분석한 뒤 BRT B2·B4 노선을 구암교네거리 방향으로 운행하는 방안도 검토할 계획이다. 이를 통해 유성복합터미널을 중심으로 시외버스와 BRT, 도시철도를 연계한 광역교통 환승체계를 구축한다는 구상이다.

중장기적으로는 유성생명고 앞 삼거리 일원에 구암교차로 입체화사업을 추진해 대전 외곽과 도심을 잇는 간선축을 확충한다. 둔산 도심권으로 진입하는 차량과 유성지역 체류 차량의 흐름을 분리해 유성IC 주변 혼잡을 근본적으로 줄이겠다는 계획이다.

남시덕 대전시 교통국장은 "2030년 본 사업이 완료되기 전까지 시민들이 겪는 출퇴근길 정체를 줄이기 위해 임시 진입도로를 우선 개통하게 됐다"며 "유성 BRT 연결도로 호남지선 지하차도와 구암교차로 입체화사업도 차질 없이 추진해 서북부지역 교통체계를 개선하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com