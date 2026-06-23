대전 트램 개통 2030년 하반기 전망…사업계획 변경 착수

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 도시철도 2호선 트램 건설사업의 공정계획을 다시 점검하고 사업계획 변경 절차에 들어간다. 보상 절차와 차량 시운전 기간 등을 반영하면 개통 시기는 당초 2028년 말에서 2030년 하반기 수준으로 조정될 전망이다.

유득원 대전시 행정부시장은 23일 오전 트램 관련 브리핑을 열고 "통합공정계획 수립을 통해 개통 일정 등을 최종 확정하겠다"고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 유득원 대전시 행정부시장이 23일 오전 트램 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.06.23 nn0416@newspim.com

대전도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8km, 정거장 45개소, 차량기지 1개소 규모로 추진되고 있다. 지난해 12월 착공 이후 현재 본선 14개 전 공구에서 공사가 진행 중이다.

시는 최근 공정관리 점검 과정에서 개통 일정에 영향을 줄 수 있는 주요 변수를 확인했다. 핵심은 서대전 지하차도 구간 보상 절차와 차량 시운전 계획이다.

서대전 지하차도 구간의 경우 편입토지 보상 지연에 따라 수용재결 절차와 토지·지장물 인도 등 후속 절차가 필요한 상황이다. 여기에 국가철도공단이 시행하는 호남선 하부 비개착 공사의 야간 시공 계획까지 반영되면서 해당 구간은 약 10개월의 공기 연장이 검토되고 있다.

이에 따라 트램 궤도공사는 일부 지연이 예상된다. 다만 시는 서대전 지하차도 구간을 제외한 본선 노반 공사와 차량기지 공사는 2028년 하반기까지 마무리할 수 있을 것으로 보고 있다.

차량 시운전 계획도 조정된다. 당초 시는 본선 공사와 차량 시운전을 병행하는 방안을 검토했으나, 위례선 트램 사례와 시민 안전 확보 필요성 등을 고려해 별도 시운전 기간을 충분히 확보하는 방향으로 계획을 바꾸고 있다.

시는 시설물 검증과 운영 안정성 확보를 위해 약 6개월의 추가 시운전 기간이 필요하다고 판단했다. 무리하게 일정을 맞추기보다 개통 전 안전성과 품질을 충분히 확인하겠다는 취지다.

대전시는 이 같은 내용을 반영해 시스템엔지니어링 용역을 추진하고, 토목·건축·전기·신호·통신 등 전 분야를 포함한 통합공정계획 수립에 착수한다.

통합공정계획에는 분야별 공정 간섭 요인, 병목 공정, 차량 시운전 일정 등이 종합적으로 담길 예정이다. 시는 올해 하반기 중 최종 사업계획을 확정하고, 내년 상반기까지 도시철도 기본계획 변경과 총사업비·사업기간 변경 등 행정절차를 마무리할 계획이다.

유득원 행정부시장은 "대전도시철도 2호선 트램은 시민 안전과 향후 수십 년간의 안정적 운영이 중요한 사업"이라며 "현재 확인된 공정 사안을 시민들에게 투명하게 설명하고, 면밀한 통합공정계획 수립과 관리를 통해 안전하고 완성도 높은 트램 구축에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

이어 "무리한 일정 추진보다 안전과 품질을 확보하는 범위 안에서 사업을 추진하겠다"며 "향후 개통 일정과 공정관리 대책도 시민들에게 상세히 설명하겠다"고 밝혔다.

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