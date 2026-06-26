대전 도시철도 3·4·5호선 밑그림 확정…2호선 지선도 반영

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 도시철도 3·4·5호선과 2호선 지선 건설을 위한 법적 기반이 마련됐다.

대전시는 '제1차 대전광역시 도시철도망 구축계획'이 국토교통부 국가교통위원회 심의를 거쳐 최종 승인·고시됐다고 26일 밝혔다.

대전 도시철도 노선도. [사진=대전시] 2026.06.26 nn0416@newspim.com

이번 계획에는 도시철도 3·4·5호선 본선 61.4km와 2호선 트램 지선인 교촌지선·회덕지선 2.03km가 포함됐다. 전체 도시철도망 규모는 총 63.43km다.

도시철도망 구축계획은 도시철도 건설사업 추진을 위해 필요한 10년 단위 법정계획이다. 대전시는 이번 고시로 향후 사전타당성조사와 예비타당성조사, 기본계획 수립 등 후속 절차를 진행할 수 있게 됐다.

3호선은 신탄진~둔산~부사~석교~가오~산내를 잇는 29.2km 노선이다. 신탄진과 산내 등 도시철도 이용이 상대적으로 어려웠던 지역을 연결해 5개 자치구를 잇는 균형발전 축으로 계획됐다. 2035년 기준 하루 평균 이용객은 5만 4340명으로 예측됐다.

4호선은 덕명~학하~도안~선화~대전복합터미널~송촌을 연결하는 19km 동서축 노선이다. 하루 평균 이용 수요는 5만 4384명으로, 신규 3개 노선 가운데 가장 많은 것으로 분석됐다. 교촌동 국가산업단지와 신규 택지개발 지역 등을 연결하는 역할도 기대된다.

5호선은 대전컨벤션센터~정부청사~도마변동재정비촉진지구~대전 오월드를 잇는 13.2km 노선이다. 대전 도심을 남북으로 연결하는 노선으로, 하루 평균 이용객은 5만 2791명으로 전망됐다. 향후 CTX 정부청사역과 연계될 경우 이용 수요가 더 늘어날 가능성도 제시됐다.

2호선 트램 지선은 진잠네거리~교촌삼거리 0.81km 구간의 교촌지선과 연축지구~회덕역 1.22km 구간의 회덕지선으로 계획됐다. 시는 2호선 본선 개통 시기에 맞춰 지선도 함께 개통하는 것을 목표로 하고 있다.

대전시는 노선별 차량 시스템을 기본계획 수립 과정에서 검토해 확정할 방침이다.

유득원 대전시 행정부시장은 "이번 승인·고시는 대전이 30분 광역생활권 교통도시로 나아가기 위한 출발점"이라며 "도시철도 비수혜 지역을 줄이고 시민 이동 편의를 높일 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

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