대전시 교량 15곳 야간경관조명 운영 재개

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 2일 교량 야간경관조명 운영을 재개했다
- 갑천·유등천·대전천 등 교량 15곳 조명을 일몰 후 정상 가동한다
- 야간 보행환경·경관 개선 기대하며 시설 관리에 힘쓰겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시가 일시 중단했던 교량 야간경관조명 운영을 재개한다.
대전시는 정부의 에너지 절약 정책에 따라 중단했던 야간경관조명을 원유 수급 상황 안정에 따라 정상 운영한다고 2일 밝혔다.
운영 대상은 갑천·유등천·대전천 등 3대 하천 주변에 설치된 교량 15곳이다. 조명은 일몰 이후 기존 운영시간에 맞춰 가동된다.
주요 구간은 갑천 대덕대교~둔산대교, 유등천 버드내교~태평교, 대전천 목척교 일원 등이다. 이들 구간은 하천을 따라 야간경관 축이 형성돼 있어 시민들의 산책과 휴식 공간으로 활용돼 왔다.
시는 조명 운영 재개로 도심 하천 주변의 야간 보행환경과 경관 개선 효과가 있을 것으로 보고 있다.
대전시 관계자는 "그동안 에너지 절약 정책에 협조해 주신 시민들께 감사드린다"며 "야간경관조명 운영 재개에 맞춰 시민들이 안전하고 쾌적하게 하천 주변을 이용할 수 있도록 시설 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com