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'상임위원장 소외' 이언주 "정치 보복...탈당 안 하고 반드시 민주당 바꿀 것"

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  • 이언주 의원은 3일 국회 상임위원장 배정에서 배제된 것을 두고 정치 보복이라며 강하게 반발했다.
  • 그는 3선·전문성·여성 배려 기준을 무시한 채 자신만 배제됐다며 비합리적 나눠먹기 인사라고 비판했다.
  • 또 문자폭탄과 조롱 등 운동권식 일진 문화를 문제 삼으며 탈당은 없고 중도보수 대표로 당을 바꾸겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = '3선' 이언주 더불어민주당 의원이 국회 상임위원장 배정에서 제외된 데 대해 "정치 보복이냐"며 강하게 반발했다.

이 의원은 3일 페이스북을 통해 "동네 동아리 모임도 합리적 기준 없이 자리를 나누면 난리가 나는데 장관급인 국회 상임위원장을 나만 쏙 빼고 나눠먹기했다는 생각이 들었다"며 이같이 밝혔다.

이언주 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

이 의원은 상임위원장 배분이 통상 3선 이상, 순번, 전문성, 여성 배려 순으로 이뤄져 왔고 경쟁이 있을 경우 경선도 거쳐 왔다고 설명했다.

이어 "나는 투자전문 변호사이자 산업계 출신이기에 경제산업분야 위원장인 산중위원장, 과방위원장을 지원했고 원내지도부는 '상의하겠다'고 했다"며 "그중 하나는 되는 걸로 알고 있었는데 나는 빠져 있었다"고 주장했다.

이 의원은 "기준이 뭐냐고 물었지만 답은 없었다"며 "요즘 세상에 이런 비합리적인 조직이 어딨나. 위원장 안 해도 그만이지만 최소한 공당으로서 공적 책임감은 갖고 나눠야 한다는 생각이 들었다"고 했다.

또 "딴지 커뮤니티에 나를 낄낄거리며 조롱하는 느낌의 글이 돌고 있다"며 "예전에 내가 당을 나갈 때도 그랬다. 운동권들끼리 모여서 합리적이고 상식적인 기준 따져 물으면 이상한 사람 취급하기 일쑤였고, 심할 땐 문자 폭탄을 3만개까지 받았다"고도 했다.

그러면서 "그때도 지금도 나는 이런 일진 분위기, 악마화 행위를 보고도 진보, 민주, 개혁 운운한다면 정말 큰 문제라고 생각한다"며 "도대체 이들은 뭐가 진보라는 건가"라고 꼬집었다.

이 의원은 "뭐 그렇다고 또 다시 탈당 같은 건 안 한다. 쫓아내려면 쫓아내라. 내 발로는 안 나갈 테니"라며 "돌아올 땐 각오하고 돌아왔다. 이 당을 반드시 바꾸겠다고"라고 했다.

이어 "그래도 내가 민주당에서 중도 보수를 대변하는 뉴이재명 대표 주자 아닌가"라며 "조국 사태 당시의 삭발부터 지금까지 일관되게 내로남불과 위선의 상징 조국의 강을 건너자고 했는데 그래도 지금은 내 말이 맞았다며 함께한다는 깨어 있는 당원들도 많다는 데 큰 위안을 느낀다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com

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