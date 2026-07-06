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[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 6일

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월요일·음력 5월 22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 6일(월요일·음력 5월 22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 버릴 것은 버리고 가는 것이 좋겠다.
72년생 : 이익이 생기는 운세가 몰려오겠다.
84년생 : 매우 만족스러운 결과를 얻겠다.
96년생 : 어렵던 일들은 물러가고 희망찬 일들이 오겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 후일을 도모하는 전략을 수립해야 하겠다.
73년생 : 새롭게 추진하는 것이 좋겠다.
85년생 : 말을 조심하고, 소문에 민감하면 어렵겠다.
97년생 : 큰 재물이 들어오겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 오래된 사랑이 다시 찾아오겠다.
74년생 : 다투면 다툴수록 손해를 보겠다.
86년생 : 좋은 일을 만나 대박이 나겠다.
98년생 : 가장 중요한 것은 나를 사랑하는 일이겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 출렁이는 마음을 어찌할 수 없겠다.
75년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
87년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
99년생 : 돈 나갈 일이 생기겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
76년생 : 존중하는 것이 좋겠다.
88년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
00년생 : 민망스러운 일이 발생하겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 고요한 천둥 번개가 치겠다.
77년생 : 욕심은 더 큰 욕심을 불러 화를 당할 수 있겠다.
89년생 : 고민하지 않고 내질러 버리겠다.
01년생 : 차 한 잔 마실 수 있는 마음을 가져야 하겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 좋겠다.
78년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
90년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
02년생 : 눈 감고 먼 앞날을 바라보며 웃겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 벌이지 않는 것이 좋겠다.
79년생 : 정말 도움이 되는 인물을 만나겠다.
91년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 앞만 바라보며 노력하는 것이 좋겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 없는 것 있는 것 모두 사용해야 하겠다.
80년생 : 원하는 바를 얻을 수 있겠다.
92년생 : 주변에 사람들이 몰려오겠다.
04년생 : 밤비 내리는 소리 들으며 슬며시 웃을 지으겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 곤란은 가고, 편함이 몰려오겠다.
81년생 : 행동을 조심해야 할 필요가 있겠다.
93년생 : 앞날은 희망으로 가득하게 차겠다.
05년생 : 희망을 품고 씩씩하게 걸어가겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 매사 긍정하는 마음을 가져야 하겠다.
82년생 : 뜻대로 되지 않음을 이해해야 하겠다.
94년생 : 만족스러운 결과를 얻겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
83년생 : 친구들이 많이 찾아오겠다.
95년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.

 

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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