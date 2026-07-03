플래티어, iM캐피탈 AI 플랫폼 구축 수주

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에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠' 공급

상담·여신 업무 자동화용 AI 에이전트 관리 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버티컬 AI·DX 솔루션 기업 플래티어는 iM캐피탈의 'AI 플랫폼 구축' 사업을 수주하고 자사 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'을 공급한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 플래티어가 지난 3월 제주은행 '생성형 인공지능(GenAI) 플랫폼' 구축 사업을 수주한 데 이은 금융권 AI 플랫폼 공급 사례다. 플래티어는 금융권 전산 환경에서 요구되는 보안과 내부통제 기준에 맞춰 엑스젠을 적용한다.

금융권에서는 망 분리 규제 완화 논의가 이어지고 있지만, 고객 민감정보를 다루는 핵심 업무 영역에서는 외부 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 AI 도입에 제약이 있다. 플래티어는 이번 사업에 온프레미스 기반 AI 거버넌스 체계를 적용해 외부 SaaS AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 데이터 유출 우려를 줄이고 전자금융감독규정 준수에 대응한다는 방침이다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

엑스젠은 폐쇄형 인프라에 맞춘 온프레미스 구조를 기반으로 사용자 권한과 역할 기반 접근 통제(RBAC)를 제공한다. 개인정보 비식별화 가드레일, 긴급정지 기능, 시스템 접근과 AI 응답 이력을 기록하는 감사 로그 기능도 포함한다.

플래티어는 엑스젠을 통해 프라이빗과 퍼블릭 환경을 결합한 하이브리드 대규모언어모델(LLM) 연동, 검색증강생성(RAG) 엔진, 멀티 LLM 기반 에이전트 설계 환경을 제공한다. iM캐피탈은 이를 활용해 고객센터 상담업무 자동화, 여신 프로세스 자동화 등 업무별 AI 에이전트를 생성하고 관리할 수 있다.

플래티어는 사업 수행 과정에 현장 밀착형 AI 전문 기술 인력인 FDE(Forward Deployed Engineer)를 배치한다. FDE는 현업 요구사항 발굴, AI 에이전트 설계와 구현, 고객사 내재화 과정을 지원한다.

진병권 플래티어 ECS AX사업부문장은 "제주은행에 이어 iM캐피탈 사업을 수주한 것은 금융권의 컴플라이언스와 보안 요건에 대응한 사례"라며 "기업 도메인과 규제 환경에 특화된 AI 플랫폼으로 엑스젠 적용 범위를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com