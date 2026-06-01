플래티어, 현대차 인증중고차 플랫폼 운영 수주

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 1일 현대오토에버와 현대차 인증중고차 플랫폼 운영 계약을 체결했다.
- 플래티어는 2022년 해당 플랫폼 SI 구축을 완료한 데 이어 이번에 운영 사업까지 전담하게 됐다.
- 회사는 AX 솔루션 강점을 바탕으로 비즈니스 효율과 반복 매출을 확대하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어가 현대오토에버와 현대자동차 인증중고차(CPO) 플랫폼 운영 사업 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
플래티어는 지난 2022년 현대차 CPO 플랫폼의 시스템 통합(SI) 구축 사업을 수주해 완수한 후, 이번에 해당 플랫폼의 운영 사업까지 전담하게 됐다.
회사에 따르면 이번 수주는 운영(SM) 사업 부문을 확장하며 안정적인 반복 매출 기반을 다지는 전략의 일환이다. 플래티어는 '롯데아이몰', '현대차 J플랫폼' 등 대형 이커머스 플랫폼 운영을 수행해 오고 있으며, AI 네이티브 맞춤형 커머스 솔루션인 '엑스투비(X2BEE)' 기반으로 구축된 '롯데카드 띵샵', '동원홈푸드 금천미트' 등 핵심 고객사들과 장기적인 운영 파트너십을 유지하고 있다.
진병권 플래티어 ECS AX 사업부문장은 "고객사의 까다로운 요구사항을 충족시키며 성공적으로 대형 플랫폼을 완수한 기술력이 신뢰 기반의 장기 운영 사업으로 이어지고 있다"며 "차별화된 AX 솔루션 역량을 바탕으로 고객사의 비즈니스 효율을 극대화하고 반복 매출 규모를 지속해서 확대할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com