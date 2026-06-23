플래티어, '젤라또' 앱 한일 동시 출시

B2B 솔루션 젠서 디스커버리 기술 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플래티어가 에이전틱 디스커버리 플랫폼 '젤라또(gelatto)'의 한국과 일본 시장 전용 모바일 애플리케이션을 출시한다.

23일 플래티어는 젤라또 모바일 앱을 이번 주 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 안드로이드와 iOS용으로 동시에 출시한다고 밝혔다.

젤라또는 플래티어의 기업간거래(B2B) 에이전틱 커머스 솔루션인 '젠서 디스커버리(genser Discovery)' 기술을 모바일 쇼핑 환경에 적용한 기업·소비자간거래(B2C) 플랫폼이다. 회사는 기업 고객이 젠서 디스커버리의 사용자 환경·사용자 경험(UI·UX)을 도입 전 확인할 수 있도록 동일한 기술 구조를 젤라또에 적용했다고 설명했다.

[사진=플래티어]

젠서 디스커버리는 대화형 에이전틱 탐색 UI를 통해 사이트 방문객이 원하는 상품을 안내형 대화 방식으로 찾고 구매로 이어지도록 지원하는 AI 솔루션이다. 젤라또 앱은 이 기술이 모바일 쇼핑 환경에서 구현되는 방식을 기업 고객과 일반 소비자가 확인할 수 있는 서비스로 운영된다.



플래티어는 일본 시장에서 젠서 디스커버리 공급 사례도 확보하고 있다. 일본 패션 모바일 플랫폼 '샵리스트(SHOPLIST)'는 지난 5월부터 공개 기술검증(PoC)을 진행했으며, 오는 7월부터 실제 서비스를 시작할 예정이다.

일본 글로벌 스포츠 브랜드의 이커머스 플랫폼도 6월부터 공개 PoC를 진행하고 있다. 회사는 해당 브랜드와 오는 9월 정식 서비스 계약 체결을 추진하고 있다고 설명했다. 일본 물류 1위 기업이 운영하는 식품·식자재 전문 B2B 온라인 쇼핑몰에서도 PoC 진행이 확정됐다.

젤라또는 일본 시장에서 제휴 마케팅 기반 B2C 사업도 추진한다. 현재 젤라또가 확보한 연동 상품 수는 150만 SKU를 넘었다. 플래티어는 올해 말까지 1000만 SKU 확보를 목표로 하고 있다.

플래티어는 일본 내 제휴 마케팅 플랫폼 3곳과 연동을 마쳤다. 연동 대상은 일본 제휴 마케팅 플랫폼 A8.net, 라쿠텐 그룹의 링크쉐어(LinkShare), 야후재팬 계열의 밸류커머스(ValueCommerce)다.

수익 구조는 성과보수형이다. 소비자가 젤라또 앱에서 AI 검색으로 상품을 찾은 뒤 제휴사 쇼핑몰로 이동해 구매하면 제휴 매출이 발생하는 방식이다. 회사는 이를 통해 하반기 일본 B2C 매출을 추진할 계획이다.

플래티어는 젤라또 앱에서 발생하는 소비자의 실제 쇼핑 행동 데이터를 B2B 솔루션인 젠서 디스커버리의 AI 엔진 개선에 활용한다는 방침이다. 회사는 B2B 솔루션과 B2C 플랫폼을 연계해 기술 고도화와 서비스 확장을 함께 추진하는 전략이라고 설명했다.

이봉교 플래티어 재팬 법인장은 "젤라또는 기업 고객에게 젠서 디스커버리의 성능을 보여주는 서비스이자, 일본 시장에서는 대형 제휴 마케팅 네트워크와 결합한 B2C 사업 모델"이라며 "이번 모바일 앱 출시를 기점으로 글로벌 시장에서 인공지능 전환(AX) 솔루션 사업을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com