[프로필] 홍석기 신임 국가수사본부장...수사·교통 전문가

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1969년 충북 제천 출생·경찰대 8기

경찰청 사이버수사심의관·수사국장 역임

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 지난 2일 제4대 국가수사본부장으로 홍석기 경찰청 국가수사본부 수사국장(치안감)을 내정했다고 3일 밝혔다. 경찰 수사 컨트롤타워인 국가수사본부장은 경찰 계급상 치안정감이다. 치안정감은 경찰 수장인 경찰청장(치안총감) 바로 아래 서열이다.

경찰청은 전날 홍 국장에 대한 치안정감 승진 인사에서 "투철한 공직관과 업무 전문성을 바탕으로 수사제도 개편 과정에서 수사조직을 안정적으로 이끌어 왔으며 경찰 수사역량 강화에도 노력했다"고 설명했다.

홍석기 신임 국가수사본부장 [사진=경찰청]

홍 신임 본부장은 1969년 충북 제천 출생으로 제천고등학교, 경찰대 8기로 졸업해 1992년 경위로 임용됐다.

홍 신임 본부장은 2015년 총경으로 승진한 후 충북청 경비교통과장, 충북 충주경찰서장을 지냈다. 2017년에는 서울경찰청 경무과 파견을 거쳤다. 이후 경찰청 교통국 교통운영과장과 교통기획과장, 서울 서대문경찰서장을 지냈다.

2021년 경무관으로 승진해 국가공무원 인재개발원 교육 파견 후 충남청 공공안전부장, 충북 청주흥덕경찰서장, 경찰청 수사국 사이버수사심의관을 역임했다. 2025년 치안감으로 승진해 경찰청 수사국장을 맡았다.

홍 신임 본부장은 경찰 내에서 수사와 교통 분야를 주로 맡으면서 전문성을 갖췄고 온화한 인품을 가졌다는 평가를 받고 있다. 배우자는 최은정 서울청 안보수사부장(경무관·경대 9기)이다.

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krawjp@newspim.com