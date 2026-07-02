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[프로야구] 오스틴·김도영부터 류현진·최민석까지...KBO 6월 MVP 후보 발표

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  • KBO가 2일 6월 월간 MVP 후보 7명을 발표했다.
  • 야수 오스틴·김도영이 홈런왕 경쟁 속 치열한 MVP 각축을 벌이고 있다.
  • 투수 최민석·류현진 등 활약 속 팬·기자 투표로 MVP를 7일에 가린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 신한 SOL KBO리그 6월 월간 최우수선수(MVP)를 향한 경쟁이 시작됐다. 투수와 야수를 합쳐 총 7명이 후보에 오른 가운데, 최근 홈런왕 경쟁을 펼치고 있는 오스틴 딘(LG)과 김도영(KIA)의 맞대결이 가장 큰 관심을 모으고 있다.

한국야구위원회(KBO)는 2일 6월 월간 MVP 후보를 발표했다. 투수 부문에서는 손주영(LG), 류현진(한화), 아담 올러(KIA), 최민석(두산)이 이름을 올렸고, 야수 부문에서는 오스틴, 박민우(NC), 김도영(KIA)이 선정됐다.

[서울=뉴스핌] LG의 오스틴 딘이 24일 잠실 삼성전에서 시즌 22호 홈런을 쏘아 올렸다. [사진 = LG 트윈스] 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

가장 치열한 경쟁은 단연 오스틴과 김도영이다. 두 선수는 올 시즌 홈런왕 경쟁에서도 한 치 양보 없는 승부를 펼치고 있다. 현재 오스틴이 26홈런으로 선두를 달리고 있고 김도영이 25홈런으로 바짝 뒤쫓고 있다. 6월 한 달 동안에도 나란히 11개의 홈런을 터뜨리며 월간 홈런 공동 1위에 올랐다.

오스틴은 해결사 능력에서 더욱 강렬한 인상을 남겼다. 6월 타율 0.382(89타수 34안타)를 기록했고 34타점으로 이 부문 1위, 장타율 0.798로 역시 리그 최고를 기록했다. 출루율도 0.462로 상위권에 올랐으며, 무안타 경기는 단 4경기에 불과할 정도로 꾸준한 타격감을 유지했다. 안타 34개 역시 공동 1위였고, 23득점으로 공동 3위에 오르며 LG 타선을 이끌었다.

김도영 역시 이에 뒤지지 않는 성적을 남겼다. 6월 25경기에서 34안타와 11홈런, 26타점을 기록하며 KIA 중심타선의 핵심 역할을 수행했다. 특히 지난달 30일 광주 SSG전에서는 멀티홈런을 터뜨리며 자신의 월간 최다 홈런 기록을 새로 썼다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 16일 열린 2026 KBO 정규시즌 광주 LG전에서 시즌 20홈런을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.06.17 football1229@newspim.com

김도영은 활발한 출루와 주루 플레이를 앞세워 월간 최다인 27득점을 기록했고, 장타율 0.760으로 2위에 올랐다. 홈런과 안타 모두 공동 선두를 차지하며 공격 전 부문에서 존재감을 드러냈다.

투수 부문 경쟁도 만만치 않다. 두산의 신예 최민석은 가장 강력한 후보 중 한 명이다. 6월 5경기에 등판해 리그 최다인 32이닝을 소화하며 4승을 거뒀고, 평균자책점 0.84와 28탈삼진으로 각각 리그 1위를 기록했다. 선발 등판마다 안정적인 투구를 이어간 그는 이러한 활약을 인정받아 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에도 승선했다.

한화의 토종 에이스 류현진도 꾸준함으로 경쟁에 나선다. 6월 5경기에 모두 선발 등판해 전 경기 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성했고 평균자책점 1.50으로 리그 2위에 올랐다. 베테랑다운 경기 운영 능력을 앞세워 한화 선발진의 중심을 지켰고, 한·미 통산 2500탈삼진에도 단 한 개만을 남겨두고 있다.

[잠실=뉴스핌] 두산 선발 투수 최민석이 19일 열린 2026 KBO 정규시즌 잠실 NC전에서 이닝을 마친 후 세리머니를 하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.05.19 football1229@newspim.com

KIA의 외국인 에이스 아담 올러 역시 안정적인 활약을 펼쳤다. 5경기에서 31이닝을 던져 3승을 거뒀고 평균자책점 1.74, 35탈삼진을 기록하며 대부분의 주요 투수 지표에서 상위권에 이름을 올렸다. 강력한 구위와 이닝 소화 능력을 앞세워 KIA 선발진을 이끌었다.

LG 마무리 손주영은 철벽 마무리의 위용을 과시했다. 6월 9경기에 등판해 모두 세이브를 기록하며 월간 세이브 1위를 차지했다. 지난달 27일 부산 롯데전에서 기록한 1실점을 제외하면 나머지 8경기에서는 단 한 점도 허용하지 않는 완벽한 투구를 선보였다.

야수 부문에서는 NC 주장 박민우도 빼놓을 수 없는 후보다. 박민우는 6월 23경기에서 타율 0.423과 출루율 0.520으로 두 부문 모두 리그 1위에 올랐다. 33안타와 6도루를 기록하며 리드오프로서 NC 공격의 활력을 불어넣었고, 높은 출루율을 바탕으로 득점 기회를 꾸준히 만들어냈다.

[서울=뉴스핌] 한화의 류현진이 24일 열린 대전 두산전에서 6.2이닝 2실점으로 승리 투수가 되며 한미 통산 200승을 완성했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 최종 수상자를 결정한다. 팬 투표는 2일 오전 10시부터 7일 오후 11시 59분까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '슈퍼 SOL'에서 참여할 수 있다.

수상자에게는 상금 300만원과 기념 트로피가 수여된다. 또한 국내 선수 수상 시에는 신한은행 후원으로 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달돼 유소년 야구 발전에도 힘을 보탠다.

wcn05002@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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