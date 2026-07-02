[프로야구] 오스틴·김도영부터 류현진·최민석까지...KBO 6월 MVP 후보 발표

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 신한 SOL KBO리그 6월 월간 최우수선수(MVP)를 향한 경쟁이 시작됐다. 투수와 야수를 합쳐 총 7명이 후보에 오른 가운데, 최근 홈런왕 경쟁을 펼치고 있는 오스틴 딘(LG)과 김도영(KIA)의 맞대결이 가장 큰 관심을 모으고 있다.

한국야구위원회(KBO)는 2일 6월 월간 MVP 후보를 발표했다. 투수 부문에서는 손주영(LG), 류현진(한화), 아담 올러(KIA), 최민석(두산)이 이름을 올렸고, 야수 부문에서는 오스틴, 박민우(NC), 김도영(KIA)이 선정됐다.

[서울=뉴스핌] LG의 오스틴 딘이 24일 잠실 삼성전에서 시즌 22호 홈런을 쏘아 올렸다. [사진 = LG 트윈스] 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

가장 치열한 경쟁은 단연 오스틴과 김도영이다. 두 선수는 올 시즌 홈런왕 경쟁에서도 한 치 양보 없는 승부를 펼치고 있다. 현재 오스틴이 26홈런으로 선두를 달리고 있고 김도영이 25홈런으로 바짝 뒤쫓고 있다. 6월 한 달 동안에도 나란히 11개의 홈런을 터뜨리며 월간 홈런 공동 1위에 올랐다.

오스틴은 해결사 능력에서 더욱 강렬한 인상을 남겼다. 6월 타율 0.382(89타수 34안타)를 기록했고 34타점으로 이 부문 1위, 장타율 0.798로 역시 리그 최고를 기록했다. 출루율도 0.462로 상위권에 올랐으며, 무안타 경기는 단 4경기에 불과할 정도로 꾸준한 타격감을 유지했다. 안타 34개 역시 공동 1위였고, 23득점으로 공동 3위에 오르며 LG 타선을 이끌었다.

김도영 역시 이에 뒤지지 않는 성적을 남겼다. 6월 25경기에서 34안타와 11홈런, 26타점을 기록하며 KIA 중심타선의 핵심 역할을 수행했다. 특히 지난달 30일 광주 SSG전에서는 멀티홈런을 터뜨리며 자신의 월간 최다 홈런 기록을 새로 썼다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 16일 열린 2026 KBO 정규시즌 광주 LG전에서 시즌 20홈런을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.06.17 football1229@newspim.com

김도영은 활발한 출루와 주루 플레이를 앞세워 월간 최다인 27득점을 기록했고, 장타율 0.760으로 2위에 올랐다. 홈런과 안타 모두 공동 선두를 차지하며 공격 전 부문에서 존재감을 드러냈다.

투수 부문 경쟁도 만만치 않다. 두산의 신예 최민석은 가장 강력한 후보 중 한 명이다. 6월 5경기에 등판해 리그 최다인 32이닝을 소화하며 4승을 거뒀고, 평균자책점 0.84와 28탈삼진으로 각각 리그 1위를 기록했다. 선발 등판마다 안정적인 투구를 이어간 그는 이러한 활약을 인정받아 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에도 승선했다.

한화의 토종 에이스 류현진도 꾸준함으로 경쟁에 나선다. 6월 5경기에 모두 선발 등판해 전 경기 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성했고 평균자책점 1.50으로 리그 2위에 올랐다. 베테랑다운 경기 운영 능력을 앞세워 한화 선발진의 중심을 지켰고, 한·미 통산 2500탈삼진에도 단 한 개만을 남겨두고 있다.

[잠실=뉴스핌] 두산 선발 투수 최민석이 19일 열린 2026 KBO 정규시즌 잠실 NC전에서 이닝을 마친 후 세리머니를 하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.05.19 football1229@newspim.com

KIA의 외국인 에이스 아담 올러 역시 안정적인 활약을 펼쳤다. 5경기에서 31이닝을 던져 3승을 거뒀고 평균자책점 1.74, 35탈삼진을 기록하며 대부분의 주요 투수 지표에서 상위권에 이름을 올렸다. 강력한 구위와 이닝 소화 능력을 앞세워 KIA 선발진을 이끌었다.

LG 마무리 손주영은 철벽 마무리의 위용을 과시했다. 6월 9경기에 등판해 모두 세이브를 기록하며 월간 세이브 1위를 차지했다. 지난달 27일 부산 롯데전에서 기록한 1실점을 제외하면 나머지 8경기에서는 단 한 점도 허용하지 않는 완벽한 투구를 선보였다.

야수 부문에서는 NC 주장 박민우도 빼놓을 수 없는 후보다. 박민우는 6월 23경기에서 타율 0.423과 출루율 0.520으로 두 부문 모두 리그 1위에 올랐다. 33안타와 6도루를 기록하며 리드오프로서 NC 공격의 활력을 불어넣었고, 높은 출루율을 바탕으로 득점 기회를 꾸준히 만들어냈다.

[서울=뉴스핌] 한화의 류현진이 24일 열린 대전 두산전에서 6.2이닝 2실점으로 승리 투수가 되며 한미 통산 200승을 완성했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 최종 수상자를 결정한다. 팬 투표는 2일 오전 10시부터 7일 오후 11시 59분까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '슈퍼 SOL'에서 참여할 수 있다.

수상자에게는 상금 300만원과 기념 트로피가 수여된다. 또한 국내 선수 수상 시에는 신한은행 후원으로 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달돼 유소년 야구 발전에도 힘을 보탠다.

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