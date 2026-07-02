광명시의회, 제10대 전반기 상임위원장 선출

AI 핵심 요약beta
- 경기 광명시의회는 2일 제300회 임시회에서 전반기 원 구성을 완료했다
- 운영위원장 김정미·자치행정교육위원장 박성민·복지문화건설위원장 최미정이 선출됐다
- 광명시의회는 의장단·상임위원장 선출을 마치고 민생 중심 현장 의정활동을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자치행정교육위원회 위원장에 박성민 의원
복지문화건설위원회 위원장에 최미정 의원
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제10대 경기 광명시의회는 2일 제300회 임시회 제2차 본회의를 열고 전반기 원 구성을 완료했다고 밝혔다.
의회에 따르면 이형덕 의장이 이끄는 시의회는 이날 새로운 상임위원회 위원장을 선출하며 민생을 챙기기 위한 본격적인 활동에 나설 계획이다.
투표 결과 ▲운영위원회 위원장에 김정미 의원▲자치행정교육위원회 위원장에 박성민 의원 ▲복지문화건설위원회 위원장에 최미정 의원이 각각 선정됐다.
신임 위원장들은 당선 인사에서 "중책을 맡겨주신 동료 의원들께 감사드린다"며 시민의 목소리를 듣고 집행부에 대한 견제 및 협력을 바탕으로 역할을 충실히 수행할 의지를 밝혔다.
이어 시의회는 1일 제1차 본회의에서 이형덕 의장과 박미정 부의장을 선출한 바 있다. 전반기 원 구성을 마친 광명시의회는 향후 상임위원회별로 부서의 업무보고를 청취하는 등 현장 중심의 의정활동을 추진할 예정이다.
1141world@newspim.com