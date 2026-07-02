영화 '마티 슈프림', 개봉 첫날 박스오피스 1위… 흥행 청신호

AI 핵심 요약beta
- 영화 '마티 슈프림'이 2일 국내 개봉과 동시에 박스오피스 1위를 차지했다
- 이 영화는 1일 1만9985명 동원하며 동시기 개봉 신작 중 1위에 올랐다
- 티모시 샬라메 연기와 조쉬 사프디 연출이 뜨거운 호평과 논쟁을 이끌며 장기 흥행이 기대된다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 해외 유수 영화제와 평단으로부터 작품성을 인정받은 영화 '마티 슈프림'이 국내 개봉과 동시에 박스오피스 정상을 차지하며 흥행 가도를 달리고 있다고 2일 밝혔다.
'마티 슈프림'은 주변의 인정을 받지 못하는 꿈을 좇는 주인공 마티 마우저가 정점에 오르기 위해 극단적인 선택을 마다하지 않는 여정을 담은 작품이다. 영화관입장권 통합전산망 데이터에 따르면 이 영화는 개봉 첫날인 1일 총 1만 9985명의 관객을 끌어모으며 동시기 개봉 신작 중 1위에 올랐다.
함께 개봉한 '레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질' 등 경쟁작들 사이에서 유의미한 성과를 거두며 존재감을 드러냈다. 관객들의 반응 역시 뜨겁다. 전 세계 영화제 남우주연상 26관왕에 빛나는 티모시 샬라메의 파격적인 연기와 조쉬 사프디 감독 특유의 감각적인 연출은 개봉 직후부터 영화계의 주요 화두로 떠올랐다.
일각에서는 영화의 전개와 메시지를 두고 다양한 해석이 오가며 입소문을 더하고 있다. 개봉 초기부터 뜨거운 논쟁과 호평을 동시에 이끌어내고 있는 만큼 '마티 슈프림'의 장기 흥행세가 기대된다.
극장가에 강렬한 파장을 일으키고 있는 '마티 슈프림'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com