신민아 표 스릴러 '눈동자', 개봉 첫날 박스오피스 2위 안착

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24일 개봉 첫날 3만 4000여명 동원

네이버 평점 9.45점 돌파



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 무더운 여름 극장가에 강렬한 서스펜스를 선사하고 있는 스릴러 영화 '눈동자'가 개봉과 동시에 흥행 돌풍을 예고했다.

영화 '눈동자'의 한 장면. [사진=㈜바이포엠스튜디오, 이화배컴퍼니㈜]

25일 배급사에 따르면 영화 '눈동자'는 유전병의 영향으로 시력을 점차 잃어가는 주인공 '서진'이 쌍둥이 동생의 갑작스러운 죽음에 얽힌 의혹을 파헤치다 거대한 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다.

영화관입장권 통합전산망 공식 집계 결과, '눈동자'는 개봉 첫날인 24일 하루 동안 3만 4941명의 관객을 불러모았다. 이로써 동시기 개봉작 중에서는 당당히 1위를 차지했으며 전체 박스오피스에서도 2위 자리에 안착하며 본격적인 흥행의 서막을 열었다.

실관람객들의 반응도 뜨겁다. 개봉 이튿날인 25일 오전 7시 기준, 네이버 실관람객 평점 9.45점을 기록하며 장르적 쾌감을 완벽히 증명해 냈다.

개봉 첫날 극장을 찾은 관객들은 높은 몰입감과 긴장감에 극찬을 쏟아내고 있다. 특히 극을 이끌어간 배우들의 압도적인 연기력을 향한 호평이 지배적이다.

관객들은 "배우들이 연기를 너무 잘해서 극장을 나오는데 주변 사람들까지 의심하게 되더라", "주연 신민아의 재발견이다. 원래도 좋아했지만 이렇게 소름 돋는 연기를 펼칠 줄은 몰랐다" 등의 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

이처럼 개봉과 동시에 관객들의 마음을 사로잡은 '눈동자'는 연일 이어지는 무더위 속에서 여름 극장가의 새로운 흥행 강자로 자리매김할 것으로 기대를 모은다.

taeyi427@newspim.com