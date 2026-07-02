대한전선, 해저케이블 포설선 확보…수은서 1000억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 대한전선은 2일 수출입은행에서 1000억원을 지원받아 해저케이블 포설선 '스칸디 커넥터'호를 인수했다.
- 스칸디 커넥터호는 국내 최고 사양 포설선으로 해상풍력망·장거리 계통연계·HVDC 해저케이블 시공을 수행한다.
- 대한전선은 팔로스호와 포설선 선대를 구축하고 당진 해저2공장 완공시 생산능력을 5배로 확대할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한전선이 해저케이블 시공 역량 강화를 위해 한국수출입은행으로부터 1000억원의 정책 금융을 지원받기로 했다.
대한전선은 2일 해저케이블 전용 포설선 '스칸디 커넥터'호 인수를 위해 수출입은행으로부터 이 규모의 금융을 확보했다고 밝혔다. 포설선은 해저케이블의 운송과 포설 등 해상 시공 전반을 담당하는 핵심 장비다.
이는 지난 3월 당진 해저케이블 2공장 건설을 위한 4500억원 규모의 금융 지원에 이은 것이다.
스칸디 커넥터호는 총 중량 1만1000톤급으로, 자항능력과 선박위치정밀제어시스템(DP2), 대용량 듀얼 캐로셀, 텐셔너 등의 설비를 갖춘 국내 최고 사양의 포설선이다. 해상풍력 내·외부망은 물론 장거리 계통연계와 HVDC 해저케이블 시공까지 수행할 수 있으며, 수심이 낮은 서해안 연안에서도 안정적인 시공이 가능하다.
대한전선은 스칸디 커넥터호 확보로 기존 CLV '팔로스'호와 함께 포설선 선대를 구축하게 됐다. 이를 통해 국내외 해상풍력 사업과 국가 전력망 사업에 대한 대응 역량을 높이고 해외 선박 의존도를 낮출 수 있게 됐다.
대한전선은 2025년 준공한 당진 해저1공장에서 해상풍력용 해저케이블을 생산 중이다. 현재 640kV급 HVDC 해저케이블 생산이 가능한 해저2공장을 건설 중이다. 해저2공장이 가동되면 해저케이블 생산 능력은 현재 대비 약 5배 확대될 예정이다.
yuniya@newspim.com