엄민용 "K바이오 기술이전 주역은 코스닥"…플랫폼 경쟁력 부각

"美 바이오 시장과의 괴리 좁혀질 것"

하반기 '국민성장펀드' 바이오 상승 트리거 전망

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "최근 국내 기업들이 빅파마와 기술이전이나 공동개발 계약을 맺은 이력을 살펴보면 종근당을 제외한 대부분의 기업들이 코스닥 기업들입니다."

국내 바이오 기업들이 대형 기술이전을 잇달아 성사시키며 글로벌 시장에서 존재감을 키우고 있는 가운데 그 중심에 코스닥 기업들이 있는 것으로 나타났다. 신약 후보물질 기술이전을 넘어 최근에는 '바이오베터'(약물 전달 플랫폼) 기술을 앞세워 장기적인 협력 구조를 구축하는 사례가 늘고 있다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 엄민용 신한투자증권 연구위원이 2일 오전 서울 영등포구 한국거래소에서 열린 코스닥시장 개설 30주년 기념 콘퍼런스에서 '기술이전 전성시대, 코스닥 제약·바이오 경쟁력'을 주제로 발표하고 있다. 2026.07.02 sykim@newspim.com

이 같은 플랫폼 경쟁력이 코스닥 바이오의 가장 큰 차별화 요소이자 향후 시장을 이끌 핵심 성장동력이 될 것이라는 전망이 나왔다.

엄민용 신한투자증권 연구위원은 2일 서울 영등포구 한국거래소에서 열린 코스닥시장 개설 30주년 기념 콘퍼런스에서 '기술이전 전성시대, 코스닥 제약·바이오 경쟁력'을 주제로 발표하며 "최근 국내 바이오 기업들의 성과를 보면 기술이전의 중심에는 코스닥 기업들이 있다"며 "국내 바이오 산업의 경쟁력이 플랫폼 기술을 기반으로 한 바이오베터 분야에서 더욱 부각되고 있다"고 말했다.

엄 연구위원은 글로벌 바이오 시장의 흐름을 읽기 위해서는 주요 학술대회를 주목해야 한다고 강조했다. 특히 매년 열리는 미국암연구학회(AACR), 미국임상종양학회(ASCO), 유럽종양학회(ESMO)는 글로벌 제약·바이오 기업들의 연구개발 경쟁력을 확인하는 대표 무대로 꼽힌다.

올해 AACR에서는 알지노믹스가 간암 치료제 후보물질을 구두 발표했고, ASCO에서는 지아이이노베이션이 항암 파이프라인 연구 결과를 직접 발표했다. 그는 "세계 최대 항암 학회에서 국내 기업이 글로벌 빅파마와 공동 연구가 아닌 자체 연구성과를 구두 발표한 것은 국내 바이오 산업의 위상이 높아졌다는 의미"라고 평가했다.

미국 바이오 시장과 국내 시장 간 괴리도 언급했다. 미국 바이오 지수는 최근 코로나19 이후 가장 큰 폭의 회복세를 보이고 있지만 국내 바이오·헬스케어 주가는 상대적으로 부진한 흐름을 이어가고 있는 실정이다.

엄 연구위원은 "현재 미국과 국내 바이오 주가의 괴리가 상당한 수준까지 벌어져 있다"며 "결국은 이 격차가 해소될 것으로 본다. 다만 이를 위해서는 추가적인 기술이전과 임상 성과, 투자 유입 등 새로운 모멘텀이 필요하다"고 진단했다.

실제로 최근 코스닥 바이오 기업들은 기술이전과 공동개발, 글로벌 파트너십에서 두드러진 성과를 내고 있다.

대표적인 사례로는 알테오젠이 꼽혔다. 알테오젠은 피하주사(SC) 제형 변경 플랫폼을 기반으로 글로벌 제약사 머크와 협력 관계를 구축하며 플랫폼 기업의 대표 사례로 자리 잡았다. 엄 연구위원은 "플랫폼 사업은 자동차 산업의 배터리와 비슷하다"며 "하나의 플랫폼이 검증되면 여러 기업과 지속적으로 계약을 체결할 수 있다는 점이 가장 큰 경쟁력"이라고 설명했다.

이어 "머크처럼 연간 수십조 원의 연구개발비를 집행하는 글로벌 빅파마와 국내 바이오텍이 신약 개발 경쟁을 벌이는 것은 현실적으로 쉽지 않다"며 "기존 의약품의 효능과 편의성을 높이는 바이오베터 기술이 국내 기업들의 현실적인 경쟁력이 될 수 있다"고 말했다.

그는 실제 국내에서 대형 기술이전을 성사시킨 기업 상당수가 바이오베터 또는 플랫폼 기술을 보유한 기업이라는 점도 강조했다. 알테오젠의 SC 플랫폼을 비롯해 에이비엘바이오의 혈액뇌관문(BBB) 셔틀 플랫폼, 리가켐바이오의 항체약물접합체(ADC) 플랫폼 등이 대표 사례다.

리가켐바이오는 국내 ADC 분야를 대표하는 기업으로 다케다와 암젠, 오노약품 등 글로벌 제약사와 기술이전 계약을 체결했다. 올해는 글로벌 빅파마와 공동 개발 중인 파이프라인의 첫 임상 결과가 공개될 예정인 만큼 추가 기술이전 가능성도 기대된다고 평가했다.

에이비엘바이오 역시 사노피와 릴리, GSK 등 글로벌 기업과 BBB 플랫폼 계약을 체결하며 누적 기술이전 규모를 확대하고 있다. 엄 연구위원은 사노피의 일부 임상 일정 조정으로 단기 우려가 존재하지만 플랫폼 자체의 경쟁력에는 큰 변화가 없으며 추가 기술이전 가능성도 여전히 높게 보고 있다고 말했다.

하반기 주목해야 할 기업으로는 디앤디파마텍도 언급했다. 디앤디파마텍은 대사이상지방간염(MASH) 치료제와 경구용 비만치료제 플랫폼을 동시에 보유하고 있으며, 하반기 임상 결과와 기술이전 여부가 중요한 변곡점이 될 것으로 전망했다.

엄 연구위원은 국민성장펀드도 하반기 바이오 업종의 주요 투자 변수로 꼽았다. 리가켐바이오가 국민성장펀드의 첫 직접 투자 기업으로 선정된 만큼 향후 추가 투자 대상 기업이 시장의 관심을 받을 가능성이 높다는 설명이다.

그는 "국민성장펀드가 어떤 기업에 순차적으로 투자하는지가 하반기 바이오 섹터의 중요한 상승 트리거가 될 수 있다"며 "코스닥 승강제 도입 논의 속에서도 경쟁력을 갖춘 바이오 기업들의 시장 내 위상은 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

엄 연구위원은 "국내 바이오 산업은 이제 단순히 신약 후보물질을 기술이전하는 단계를 넘어 플랫폼 기술을 중심으로 글로벌 시장에서 경쟁하는 단계에 진입했다"며 "기술이전 규모 역시 지속적으로 확대되고 있는 만큼 플랫폼을 보유한 코스닥 바이오 기업들이 앞으로도 산업 성장을 주도할 것"이라고 내다봤다.

sykim@newspim.com