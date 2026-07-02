코레일, '가족과 함께' 청렴·윤리 콘텐츠 공모전

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 7월 한달간 청렴·윤리 콘텐츠 공모전을 개최했다고 2일 밝혔다.
- 임직원과 협력사, 배우자·자녀까지 참여 가능하며 영상·음악·이미지·포스터·N행시 등 5개 부문으로 진행한다.
- 31일까지 이메일로 접수하며 총 600만원을 시상하고 수상작은 KTX 모니터·SNS·사내방송 등 홍보에 활용한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 청렴문화 확산을 위해 임직원뿐 아니라 가족까지 참여하는 청렴·윤리 콘텐츠 공모전을 연다.
코레일은 7월 한 달간 '2026 코레일 청렴·윤리 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 공모전은 청렴과 윤리의 가치를 조직 내부에 그치지 않고 가정까지 확산하기 위해 마련됐다. 이에 따라 코레일 본사와 계열사, 협력사 임직원은 물론 배우자와 자녀도 참여할 수 있다.
공모 주제는 '당신의 크리에이티브, 코레일의 청렴이 되다'이다. 분야는 영상, 음악, 이미지, 직접 그린 포스터, 청렴 N행시 등 5개 부문이다.
영상 부문은 숏폼과 캠페인, 음악 부문은 청렴송과 비즈링, 이미지 부문은 카드뉴스와 웹툰 형식으로 참여할 수 있다. 직접 그린 포스터 부문은 초등학생을 대상으로 진행된다.
인공지능(AI)을 활용한 창작물도 제출할 수 있다. 작품은 오는 31일까지 이메일로 접수하면 된다.
시상 규모는 영상 부문 대상 100만 원을 포함해 총 600만 원 상당이다. 수상작은 KTX 차내 모니터, 코레일 공식 SNS, 사내 방송 등 홍보 채널에 활용될 예정이다.
금홍섭 코레일 상임감사위원은 "이번 공모전이 청렴 가치가 일터를 넘어 가정으로 확산되는 계기가 되길 바란다"며 "AI 기술을 접목한 콘텐츠와 아이들의 시선이 담긴 포스터 등 다양한 청렴 메시지가 발굴되기를 기대한다"고 말했다.
gyun507@newspim.com