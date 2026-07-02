박수오, '사랑이 온다' 합류…'얼굴 천재' 고등학생 변신

AI 핵심 요약beta
- 박수오가 25일 KBS 주말드라마 '사랑이 온다'에서 한규서 역을 맡아 새로운 연기에 도전했다.
- 한규서는 상처를 품은 외향적 고등학생으로 쌍둥이 누나를 깊이 아끼는 인물로 성장 과정을 보여줄 예정이다.
- 넷플릭스 '기리고'의 불량 학생 역할과 달리 이번엔 청량한 에너지로 상반된 캐릭터를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박수오가 KBS 새 주말드라마 '사랑이 온다'를 통해 새로운 연기 변신에 나선다.
박수오는 오는 25일 첫 방송 되는 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'에서 한규서 역으로 출연한다. 작품은 깨진 가족의 관계를 회복하며 따뜻한 가족애를 그려내는 패밀리 레시피 드라마다.
극 중 한규서는 한가(家)의 막내이자 뛰어난 외모로 어디서나 주목받는 고등학생이다. 밝고 붙임성 좋은 성격 덕분에 누구와도 쉽게 어울리는 인물이지만, 정반대 성향의 쌍둥이 누나 한규민(김민서)을 누구보다 아끼는 속 깊은 면모도 지녔다. 겉으로는 늘 씩씩해 보이지만 마음속에는 쉽게 드러내지 못한 상처와 고민을 품고 있어 다양한 감정 변화를 보여줄 예정이다.
박수오는 이번 작품에서 특유의 청량한 에너지와 섬세한 감정 연기를 바탕으로 한규서의 성장 과정을 그려낼 계획이다.
앞서 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 거칠고 폭력적인 불량 학생 한기태 역으로 강렬한 존재감을 남겼던 박수오는 '사랑이 온다'를 통해 이전과는 상반된 분위기의 캐릭터에 도전하며 연기 스펙트럼을 넓힌다.
한편 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'는 25일 오후 8시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com