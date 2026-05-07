박수오, '기리고'로 글로벌 존재감 각인…신스틸러 활약

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박수오가 넷플릭스 시리즈 '기리고'를 통해 강렬한 존재감을 남겼다.

극 중 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 아이디어 제공자 '한기태' 역을 맡은 박수오는 첫 등장부터 강렬한 존재감을 발산했다. 진한 이목구비로 단숨에 시선을 끈 그는 사건을 본격적으로 점화시키는 인물로 활약하며 신스틸러 역할을 톡톡히 해냈다. 특히 박수오는 또래 친구들 사이에서 벌어지는 감정 변화와 균열 등 10대 소년 특유의 불안정한 심리를 섬세하게 표현해 보는 이들의 몰입을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기리고 출연한 배우 박수오. [사진=넷플릭스] 2026.05.07 moonddo00@newspim.com

박수오의 이 같은 활약에 힘입어 '기리고' 역시 전 세계적인 호응을 얻고 있다. 'YA(영 어덜트) 호러'라는 신선한 장르로 호평받고 있는 이 작품은 공개 2주 차에 750만 시청 수를 기록해 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 1위에 등극, 24개 국가에서 1위에 올랐으며 64개 국가에서 톱10에 오르며 폭발적인 관심을 모으고 있다.

앞서 박수오는 MBC 드라마 '맹감독의 악플러'와 '노무사 노무진'에서 인물이 가진 복잡한 내면과 서사를 진정성 있게 그려내 깊은 여운을 남긴 바 있다. 매 작품 입체적인 캐릭터 소화력을 보여준 그는 이번 작품에서도 전작과 완전히 다른 결의 연기를 선보여 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 증명했다.

넷플릭스 시리즈 '기리고'를 통해 대중에게 확실한 눈도장을 찍은 박수오는 차기작 JTBC 새 드라마 '골드디거'에서 민영주(김희애)의 막내 아들 '서현민' 역을 맡아 새로운 변신을 예고, 계속되는 열일 행보로 기대감을 높이고 있다.

한편, '기리고'는 소원을 이루어주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기로, 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.

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