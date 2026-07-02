한성숙 총리 취임식…"AI 가장 잘 활용하는 정부 되어야 한다"

2일 정부세종청사서 취임식

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 2일 "AI(인공지능)로 혁신하는 정부, AI를 가장 잘 활용하는 정부가 되어야 한다"고 강조했다.

한 총리는 이날 정부세종청사에서 취임식을 열고 "내각을 이끌어야 할 총리로서 몇 가지 당부를 드리고자 한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "말이 아닌 결과로 그리고 계획과 대책이 아닌 성과로 평가받아야 한다"며 "부처 간 협업은 장려하고 이견은 조정해서 정책 간 시너지를 더 크게 만들어내는 국정 조정자로서의 책무에 최선을 다하겠다"고 했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 2026.07.02 sheep@newspim.com

한 총리는 "정부가 혁신을 말하면서 일하는 방식이 과거에 머물러서는 안 된다. 현재 4개 부처에서 시범 운영 중인 업무용 AI 시스템을 행정안전부와 함께 연말까지 모든 부처에 도입하는 데 최선을 다하겠다"며 "업무 과정에서 생성되는 많은 데이터들이 있다. 이들을 지식화하고 구조화해서 우리 정부의 전체 자산으로, 또 우리 국민 모두가 이용할 수 있는 지식의 자산으로 활용하도록 해야 한다"고 강조했다.

그는 "부처 간 데이터를 연결하면 복합적인 과제들을 풀어가는 단초가 될 수 있다. 각자 자신이 가지고 계신 데이터들을 어떻게 잘 연결할 것인가가 우리의 중요한 숙제"라며 "대통령께서 국무회의에서 가장 먼저 주신 과제는 국민의 목숨을 살리는 일을 위해서 데이터와 기술을 적극 활용하라는 말씀이셨다. 자살과 산재, 사고 등 사망 유형별 데이터를 AI로 분석하고 맞춤형 대책을 수립해서 같은 장소에서, 같은 상황에서 반복되는 사회적 비극을 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

또 "국민 부담을 덜어드리는 데이터 기반 행정은 적극 추진해 가겠다. 부처와 기관 간의 데이터만 연결해도 정부가 이미 보유한 정보들은 국민들 여러분들께서 제출하지 않으셔도 된다"며 "제출해야 할 필요한 공공 문서를 절반 수준으로 줄여가야 한다. 서류 발급과 공공서비스 예약을 지원하는 AI 국민 비서를 확대해서 인허가나 정부 사업 신청도 대화형 AI를 통해서 신고 효율적으로 처리할 수 있도록 뒷받침해 가겠다"며 옥표를 제시했다.

한 총리는 "중앙과 지방의 각 기관들이 연결되고 국민의 관점에서 울타리를 넘어 협력해야 비로소 국민의 눈높이에 맞는 해법을 찾을 수 있을 것"이라며 "공직자 AI 해커톤을 통해서 젊은 공직자들의 AI를 향한 능력과 열망도 봤다. 이런 것들을 좀 더 활발하게 더 넓게 하고, 사회적 기업과 협업하고, 젊은 공직자들과 자주 만나 창의적인 해결책을 만들어 가는 데도 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 지난 1일 청와대에서 한성숙 신임 국무총리에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.02 photo@newspim.com

아울러 "AI 정부를 구현하고 신산업 규제를 합리화하고, 창업의 르네상스를 이루고, 청년의 기회를 사다리를 마련하고 3대 메가프로젝트를 실현함으로써 국민 여러분들께서 기대하시는 성과를 만들고 미래를 위한 발판도 만들어가야 한다"고 재차 강조했다.

한 총리는 국정 운영 3대 과제로 ▲AI 대전환 ▲모두의 성장 ▲지방 주도 경제 균형 성장도 제시했다. 그는 "세계는 지금 AI 주도권을 놓고 치열하게 경쟁하고 있다. AI 대전환의 속도와 성패가 대한민국의 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력을 좌우하게 될 것"이라며 "지금이 대한민국의 미래를 결정할 중대한 분기점이라는 비상한 각오로 글로벌 초격차 성장 동력의 발굴과 육성에 전력을 다하겠다. 혁신의 발목을 잡는 규제는 신속하고 과감하게 합리화하겠다"고 말했다.

그는 "AI를 비롯한 기술 혁신의 성과가 격차와 불평등을 확대하는 악순환에 빠지지 않도록 기업과 노동자, 전문가, 국회 등 각계 각층과 정부는 긴밀하게 협력하고 부지런히 소통해야 한다"며 "성장의 과실이 대기업을 넘어서 중소기업과 소상공인으로 확장되고, 골목상권과 노동 현장에 고르게 퍼져 국민 모두의 기회가 확대되고 성장으로 이어지는 선순환을 만들어가는 데 최선을 다하겠다. 청년을 비롯한 미래 세대가 마음껏 도전하고 가능성을 꽃피울 수 있도록 다양한 기회의 창을 열어야 한다"고 했다.

이어 "대체불가 대한민국은 어느 한 산업 분야나 어느 한 지역의 힘만으로는 이룰 수 없다"며 "지역이 첨단 전략산업의 중심축이 되고, 산업과 인재, 문화와 자원을 연결해서 저마다의 강점으로 성장할 수 있도록 힘껏 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

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