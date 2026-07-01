韓총리 "AI 전환 속도감 있게…지역균형발전과 대·중소기업 동반성장 기대"

1일 AI관계장관간담회 개최…첫 공식 일정

"데이터관계장관회의 더 적극 가동…AI 선순환 생태계 조성"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 취임 첫날인 1일 "속도감 있게 정책을 추진해야 한다"며 신속한 인공지능(AI) 전환을 강조했다.

한 총리는 이날 정부서울청사에서 첫 공식 일정으로 AI관계장관간담회를 연 배경에 대해 "어떻게 속도감 있게 할지, 일하는 방식을 어떻게 바꿀 것인지 장관들 말씀을 듣고 싶었다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "이틀 전 대통령도 반도체, 피지컬AI, AI데이터센터 등 3대 메가프로젝트를 공식화했다"며 "앞으로 구축되는 AI 혁신 생태계를 통해서 지역균형발전은 물론이고 대·중소기업들의 동반 성장도 이어질 것으로 기대된다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 AI 혁신 관계장관 간담회를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.07.01gdlee@newspim.com

한 총리는 "세 가지 핵심과제를 중심으로 해서 속도감 있게 정책을 추진해야 한다"며 "첫 번째는 AI 행정과 공공 AI 서비스다. 국민들 일상에서 실제로 느낄 수 있는, 체감할 수 있는 서비스들을 바꿔야 한다"고 말했다.

또 "정부가 굉장히 유능하고 유용한 플랫폼이 돼 일단 공무원들이 먼저 AI를 이용해 업무 효율을 높일 수 있는 체계를 구축하는 것이 중요하다는 생각"이라며 "공공의 서비스를 국민 눈높이에 맞게 제공하는 AI 행정을 어떻게 잘 발전시킬지도 중요하다"고 언급했다.

한 총리는 "두 번째는 피지컬 AI를 활용해 어떻게 초격차 산업 강국으로의 성장을 가속화시킬 것인가 하는 부분"이라며 "AI가 제조업에 있어서 굉장히 중요한 기반이 되고 있고, 경제 구조의 근본적 변화를 이끌어 낼 수 있는 부분에 있어서 어떻게 전 부처 차원의 정책적 지원을 신속하게 할 것인가라는 부분이 중요해 보인다"고 했다.

아울러 "세 번째는 데이터 개방이다. AI 선순환 생태계를 위해 공공이 가진 데이터들이 굉장히 중요하고, 제가 1년동안 와서 봤던 굉장히 많은 좋은 데이터들도 있었다"며 "양질의 데이터를 어떻게 민간에 제공하고 또 국민의 생활에 제공해서 편익을 가지고 갈 것인가 하는 부분이 중요하다. 데이터관계장관회의를 조금 더 적극적으로 가동하고, 좀 더 짧은 시간 안에 속도감 있게 진행해서 이 부분이 공개될 수 있는 부분들은 상의드리고 싶다"고 했다.

한 총리는 "이렇게 조성된 데이터 생테계는 중소기업과 소상공인, 또 청년들에게, 또 모든 우리 국민들이 일상에서 누릴 수 있는 혜택으로 만들어야 된다는 생각이 들었다"며 "정부 부처 간의 유연하고 즉각적 소통이 필수적이고, 그래서 오늘 간담회를 통해서 우선 먼저 올해 안에 가능한 일들이 무엇인지, 바로 선보일 수 있는 것들이 무엇인지 좀 챙겨볼 것"이라고 했다.

이어 "각 부처에서 이미 이제 잘 하고 계신 부분들과 또 부처 간 협력이 필요한 부분들을 나눠서, 잘 되고 있는 것들은 속도감 있게 책임감 있게 장관님들이 하시고, 전체 조정 차원에서 봐야될 부분들에 대해서 역할 분담 어떻게 할지 실질적 이야기 나눌 수 있는 자리가 되었으면 한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 AI 혁신 관계장관 간담회를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.07.01 gdlee@newspim.com

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