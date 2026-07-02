기아, 'The 2027 K5' 출시...전 트림 100W USB 기본 적용

AI 핵심 요약beta
- 기아가 2일 연식변경 K5 더 2027 K5를 출시했다.
- 전 트림에 100W C타입 USB를 기본 적용했다.
- 고급 사양을 늘리고 가격은 2763만원부터 책정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 중형 세단 K5의 연식변경 모델 '더 2027 K5'를 2일 출시했다.
전 트림에 100W C타입 USB 단자와 케이블을 기본 적용했으며, 트림별로 편의·안전 사양을 추가했다.
최상위 트림인 시그니처에는 뒷좌석 높이조절 헤드레스트와 센터 암레스트가 기본 적용됐다(2.0 LPG 일반, 장애인 전용 모델 제외). 노블레스 트림에는 스마트 파워 트렁크가 기본화됐다.
인기 트림인 베스트 셀렉션에는 12.3인치 슈퍼비전 클러스터와 파노라믹 커브드 디스플레이가 기본 적용됐다. 원격 스마트 주차 보조, 서라운드 뷰 모니터, 후방 주차 충돌방지 보조 등으로 구성된 모니터링 패키지는 선택 사양으로 추가된다.
프레스티지 트림에는 고속도로 주행 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차/정면 대향차)가 기본 적용됐다(2.0 LPG 렌터카 모델 제외).
판매 가격은 2.0 가솔린 기준 스마트 셀렉션 2763만원, 프레스티지 2892만원, 베스트 셀렉션 3014만원, 노블레스 3244만원, 시그니처 3558만원이다. 1.6 가솔린 터보는 프레스티지 2973만원부터 시그니처 3637만원까지, 2.0 하이브리드는 프레스티지 3334만원부터 시그니처 3964만원까지 책정됐다.
2.0 LPG는 프레스티지 2961만원부터 시그니처 3548만원까지, 2.0 LPG 렌터카는 트렌디 2517만원부터 프레스티지 2784만원까지, 2.0 LPG 장애인 전용(왼손왼발장애 기준)은 프레스티지 2799만원부터 시그니처 3356만원까지다.
기아는 초기 구매 부담을 낮추기 위한 금융 프로그램을 마련했다. 잔가보장 유예형 할부는 3.6% 금리에 차량 구매가의 최대 64%를 36개월까지 유예할 수 있다. 2.0 가솔린 스마트 셀렉션 트림 기준으로 선수율 30%일 때 월 납입금은 15만원 수준이다.
y2kid@newspim.com