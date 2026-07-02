부산시, 혁신 벤처기업인 발굴에 나선다…성장성 평가 5개 기업 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 2일부터 24일까지 우수 부산벤처기업인을 추천·신청받았다
- 신청 대상은 부산 소재 3년 이상 벤처기업으로 혁신성과 성장성 등을 평가해 5명을 선정한다
- 선정 기업에는 3년간 자금지원·보증 특례를 제공하며 11월 벤처인의 날에서 시상한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 벤처 생태계를 이끌 기업인을 발굴에 나선다.
시는 이달 2일부터 24일까지 '2026년 우수 부산벤처기업인' 추천 및 신청을 접수한다고 밝혔다.
선정 제도는 2000년 시작돼 올해로 27번째를 맞았으며 부산시 기업인 예우 및 기업 활동 촉진에 관한 조례에 근거해 인증서와 중소기업 운전·육성 자금, 신용보증 특례 등 각종 지원을 3년간 제공한다.
신청 자격은 신청일 기준 벤처기업육성에 관한 특별법에 따른 벤처기업 확인을 유지하고 있는 기업으로 법인 설립 3년 이상, 부산시 내 소재 1년 이상 요건을 모두 충족해야 한다. 시는 혁신성·기술성·성장성·미래가치를 종합 평가해 5개 기업 대표를 우수 벤처기업인으로 선정할 계획이다.
추천은 각 구·군과 관계기관, 단체·협회 등이 오는 24일까지 할 수 있으며 벤처기업인이 직접 신청하는 것도 가능하다.
신청을 원하는 기업은 시 누리집 고시공고에 게시된 안내자료를 참고해 신청서 등을 작성한 뒤 부산시 연제구 중앙대로 1001, 시청 17층 창업벤처담당관실에 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.
시는 서류심사와 기업 현장 확인 평가를 거친 뒤 공적심의위원회 심사를 통해 10월 중 최종 5명의 수상자를 확정할 예정이다. 선정된 우수 벤처기업인은 11월 열리는 '벤처인의 날' 기념식에서 시상을 받는다.
부산벤처기업인상은 지난해까지 총 135명의 수상자를 배출했다.
지난해에는 주식회사 한국리포좀 김안드레 대표, ㈜아이바이오코리아 양재욱 대표, ㈜이지지오 김정수 대표, 소무나㈜ 송종원 대표, 주식회사 샌드버그 배호진 대표 등 5명이 선정됐다.
ndh4000@newspim.com