전남광주특별시, 반도체전략위 출범 "800조 투자 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 1일 통합특별시 출범식과 반도체 투자환영 시민대회를 열었다.
- 통합특별시는 반도체 트라이앵글과 순환 생태계 구축으로 남부권 중심 국가균형발전을 실현하겠다는 비전을 제시했다.
- 연간 2만명 고용과 540조원 부가가치 창출을 목표로 반도체 전략위원회를 출범시키고 대기업 투자 유치와 인재 양성에 나선다고 했다.
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민형배 "압도적 성장" 산업 대전환 예고
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 1일 동구 5·18민주광장에서 '통합특별시 출범식 및 반도체 투자환영 시민대회'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사는 '통합의 힘! 반도체로 여는 대한민국 대전환'을 주제로 열렸으며 각계각층의 시민 1000여명이 참석했다.
대한민국 첫 광역 행정통합을 기념하고 대규모 반도체 산업 투자를 바탕으로 주도의 압도적 성장을 이뤄내겠다는 비전을 선포하는 자리로 꾸며졌다.
반도체 산업 투자 현황 보고를 시작으로 반도체 산업 비전 발표, 전략위원회 출범 선언, 반도체 산업 성공 범시민본부 결의문 발표 순서로 진행됐다.
통합특별시는 이날 '전남·광주 반도체 트라이앵글', '반도체 순환 생태계' 등을 조성해 수도권에 집중된 반도체 생태계를 남부권으로 확장하고, 국가 균형 발전의 핵심 축으로 자리매김 하겠다는 청사진을 발표했다.
반도체 순환 생태계는 4기의 메가 팹을 중심으로 하는 생산거점, 대학·전문·인재를 중심으로 한 연구·교육 인재 양성, 기업을 위한 최적의 인프라 등 3개의 축으로 구성될 예정이다.
이를 통해 연간 2만명의 고용 유발, 부가가치 540조원 창출, 1680조원 규모의 생산 유발 등의 경제적 파급효과가 기대된다.
이어 반도체 전략위원회 출범도 공표됐다. 청와대 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 발표된 삼성전자와 SK하이닉스의 총 800조원 대규모 반도체 투자 계획에 대응하고자 새로 출범한 조직이다.
민형배 시장과 정은승 전남광주대전환기획위원장이 공동위원장을 맡으며 앞으로 대기업 밀착 지원 및 유치, 소부장 생태계 조성, 인재 양성 등 역할을 수행한다.
민 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 기업들이 통합특별시에 신속하고 과감하게 투자할 수 있도록 맞춤형 기업 지원에 시정 역량을 총동원하겠다"고 했다.
그러면서 "시민주권정부의 압도적 성장을 통해 대한민국 산업의 지형을 바꿀 위대한 여정이 시작됐다. 이 여정의 주인공인 시민 여러분께서 늘 함께해 주시고 아낌없는 응원을 보내주시길 바란다"고 당부했다.
bless4ya@newspim.com