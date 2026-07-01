박수현 충남지사 취임…"대한민국 AI 수도 만들겠다"

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박 지사, 민선9기 비전 '통하는 충남, 도민과 함께' 선포

AI·반도체 초격차 생태계 가동…"따뜻한 AI 기본사회 열 것"

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 제40대 충남도지사가 1일 취임식을 갖고 민선9기 충남도정의 핵심 방향으로 '대한민국 AI 수도 충남'을 제시했다.

충남도는 이날 오후 충남도청 문예회관에서 박수현 지사 취임식을 진행했다고 밝혔다. 취임식에는 노인·보훈가족, 국회의원, 15개 시·군 시장·군수, 도민, 공무원 등 1000여 명이 참석했다.

1일 오후 박수현 충남지사가 도청 문예회관에서 열린 취임식에서 선서를 하고 있다. [사진=충남도] 2026.07.01 gyun507@newspim.com

박 지사는 민선9기 도정 비전으로 '통(通)하는 충남, 도민과 함께'를 선포했다. 그는 "민선9기 충남도정의 새로운 도전과 변화는 도지사가 일방적으로 끌고 가는 것이 아니라 도민과 함께 만들어 가는 것"이라며 "현장의 목소리가 도정 최우선 과제로 반영되도록 시스템을 전면 개편하겠다"고 말했다.

특히 충남을 AI 대전환의 중심지로 키우겠다는 구상을 전면에 내놨다. 박 지사는 충청권에 투입될 392조 원 규모의 투자를 뒷받침하기 위해 충청광역연합을 중심으로 AI·반도체 초격차 생태계를 즉각 가동하겠다고 밝혔다.

충청권의 연구개발 역량과 첨단 제조 인프라를 결합해 초광역 K-반도체 연합을 주도하고 충남을 대한민국 AI 수도로 도약시키겠다는 계획이다.

1일 오후 도청 문예회관에서 열린 박수현 충남지사 취임식. [사진=충남도] 2026.07.01 gyun507@newspim.com

박 지사는 민선9기 7대 도정 목표로 ▲도민과 함께하는 충남 ▲대한민국 AI 수도 충남 ▲역동하는 혁신경제 ▲함께하는 따뜻한 삶 ▲안전하고 쾌적한 터전 ▲청정 스마트 농어촌 ▲풍요롭고 머물고 싶은 충남을 제시했다.

도민과 함께하는 충남을 위해서는 도지사실 상시 개방과 집무실 CCTV 설치 등 투명한 도정 운영을 약속했다. 면담과 보고 과정도 기록해 공개하겠다는 방침이다.

경제 분야에서는 모빌리티, 디스플레이, 국방 등 미래산업 기반을 강화하고 중소기업과 스타트업 혁신 생태계를 구축하겠다고 밝혔다. 소상공인과 자영업자, 노동자 지원도 주요 과제로 제시했다.

복지와 생활 기반 분야에서는 어린이 돌봄시설 확대, 어르신·장애인 일자리 확충, 국립치의학연구원 설립 등을 추진한다. 중부권동서횡단철도와 서산공항 건설, 공공기관 유치도 언급했다.

농어촌 정책은 사람과 지역 중심으로 전환하겠다고 밝혔다. 여성 농어업인 행복바우처 복원과 농어촌 기본소득 확대 등을 통해 청정 스마트 농어촌을 만들겠다는 구상이다.

석탄화력 폐쇄 지역은 신재생에너지 산업 거점으로 육성하고 산업 전환 과정 노동자에게 고용 안정을 위한 보상과 기회를 제공하겠다고 계획을 밝혔다.

박수현 지사는 "임기 4년은 도민의 걱정을 희망으로 약속을 실천으로 바꾸는 시간"이라며 "AI 대전환 시대의 문을 활짝 연 도지사, 도민의 삶을 실제로 바꾼 도정이라는 평가를 받을 수 있도록 뛰겠다"고 말했다.

한편 취임식에 앞서 박 지사는 내포신도시 보훈공원 충혼탑을 참배하고 1호 결재 서명식과 첫 현장 점검을 진행했다.

gyun507@newspim.com