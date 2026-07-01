김윤덕 국토장관 "자율주행 핵심은 데이터…AI 생태계 구축"

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김 장관, 국내 자율주행 AI 전문가 간담회

"국가 차원 데이터 플라이휠 생태계 구축"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 광주 자율주행 실증도시를 중심으로 한국형 자율주행 AI(인공지능) 혁신생태계 구축에 나선다. 대규모·고품질 학습데이터 확보부터 AI 모델 개발, 검증, 상용화까지 이어지는 전 주기 체계를 마련하겠다는 구상이다.

김윤덕 국토교통부 장이 1일 오후 정부세종청사에서 국내 자율주행 AI 분야 전문가들과 간담회를 개최하고 있다. [사진=국토부]

1일 국토교통부는 김윤덕 장관이 정부세종청사에서 국내 자율주행 AI 분야 전문가들과 간담회를 개최했다고 밝혔다. 자율주행 AI 연구개발 과정에서 발생하는 현장 애로사항을 듣고, 실증도시를 중심으로 한국형 자율주행 AI 혁신생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련된 자리다.

논의 주제는 데이터 확보부터 AI 모델 개발과 검증, 상용화까지 이어지는 전 주기 체계다. 자율주행 기술 고도화를 위해 실제 도로환경에서 수집한 대규모 학습데이터를 어떻게 확보하고 활용할지가 핵심으로 다뤄졌다.

국토부는 광주를 자율주행 실증도시로 조성해 자율주행 AI 개발에 필요한 대규모·고품질 학습데이터를 구축하고 있다. 과학기술정보통신부와 협력해 E2E(End-to-End) 기술개발을 위한 AI 학습데이터 표준화도 추진 중이다.

김 장관은 "자율주행은 자동차와 AI가 결합된 피지컬 AI 대표산업"이라며 "핵심은 얼마나 많고 다양한 학습데이터를 확보하고, 얼마나 효과적으로 AI 모델이 학습하는지에 달려 있다"고 강조했다.

이어 "자율주행 실증도시는 민간이 구축하기 어려운 대규모 고품질 데이터를 확보하는한편 AI 학습 인프라와 실증환경을 제공하는 사업"이라며 "확보한 데이터를 공유해 AI 모델 개발로 연결하고, 다시 실증을 통해 성능을 개선하는 국가 차원의 데이터 생태계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

간담회에 참석한 전문가들은 자율주행 AI의 경쟁력이 데이터 스케일링에 좌우된다고 진단했다. 실제 도로환경에서 확보한 데이터의 규모와 다양성이 자율주행 AI 성능을 결정한다는 설명이다.

전문가들은 "전국 어디서나 안전하게 운행 가능한 자율주행 AI를 개발하기 위해서는 광주 실증도시를 시작으로 다양한 지역과 도로환경에서 데이터를 지속적으로 확보해야 한다"고 제안했다. 또 산·학·연이 데이터를 활용할 수 있는 개방형 생태계를 구축해야 한다는 의견도 제시했다.

김 장관은 "하반기부터 실증도시에 자율차 200대가 순차 투입된다"며 "국토부와 대한민국 자율주행팀이 함께 총력을 다해 발전시켜 나간다면 우리나라의 세계적 자동차 제조역량과 AI 기술력을 결합한 글로벌 경쟁력을 충분히 확보할 수 있다"고 말했다.

이어 "더 많은 도시에서 고품질 학습데이터를 확보하고 AI 모델 연구개발과 실증, 상용화까지 이어지는 전 주기 구축을 위한 자율주행 AI 클러스터를 구축하겠다"고 부연했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김윤덕 국토교통부 장관이 자율주행 AI 전문가 간담회를 연 이유는 무엇인가요?

A. 자율주행 AI 연구개발 과정에서 발생하는 현장 애로사항을 듣고, 한국형 자율주행 AI 혁신생태계 구축 방안을 논의하기 위해서입니다. 간담회에서는 실증도시를 중심으로 데이터 확보와 AI 모델 개발, 검증, 상용화까지 이어지는 전 주기 체계가 논의됐습니다.

Q. 자율주행 AI 기술 고도화의 핵심은 무엇인가요?

A. 실제 도로환경에서 수집한 대규모·고품질 학습데이터를 확보하고 활용하는 것이 핵심입니다. 김 장관은 자율주행 AI의 성능이 얼마나 많고 다양한 데이터를 확보하고, AI 모델이 이를 얼마나 효과적으로 학습하는지에 달려 있다고 강조했습니다.

Q. 국토부는 자율주행 실증도시를 어디에 조성하고 있나요?

A. 국토부는 광주를 자율주행 실증도시로 조성하고 있습니다. 이곳에서 자율주행 AI 개발에 필요한 대규모·고품질 학습데이터를 구축하고, 과학기술정보통신부와 함께 E2E 기술개발을 위한 AI 학습데이터 표준화도 추진하고 있습니다.

Q. 전문가들은 자율주행 AI 경쟁력 확보를 위해 무엇이 필요하다고 봤나요?

A. 전문가들은 자율주행 AI의 경쟁력이 데이터 스케일링에 좌우된다고 진단했습니다. 전국 어디서나 안전하게 운행 가능한 자율주행 AI를 개발하려면 광주 실증도시를 시작으로 다양한 지역과 도로환경에서 데이터를 지속적으로 확보해야 한다고 제안했습니다.

Q. 국토부의 향후 자율주행 AI 추진 계획은 무엇인가요?

A. 국토부는 하반기부터 자율주행 실증도시에 자율차 200대를 순차 투입할 계획입니다. 또 더 많은 도시에서 고품질 학습데이터를 확보하고, AI 모델 연구개발과 실증, 상용화까지 이어지는 자율주행 AI 클러스터를 구축하겠다는 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com