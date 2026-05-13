광주서 자율주행차 200대 시범 운영…"미래도시 새역사"

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 13일 자율주행 실증도시 조성을 위해 국토교통부 등 7개 기관과 업무협약을 체결했다.
- 국비 610억 원을 투입해 2028년까지 자율주행차 200대를 시범 운행하며 E2E 기반 AI 기술 검증에 주력한다.
- 광주시는 AI데이터센터 GPU 자원 활용과 관제센터·차고지 등 인프라를 전폭 지원한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시는 광주 서구 김대중컨벤션센터 전시장에서 '자율주행 실증도시 조성 사업'과 관련해 '자율주행팀 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.
해당 사업은 국비 610억 원을 투입해 오는 2028년까지 3년간 추진하는 대규모 자율주행 실증 프로젝트로 연도별 계획에 따라 자율주행차 200대가 시범 운행을 진행할 예정이다.
광주에서 확보한 실증 데이터를 활용해 무인화 기술의 핵심으로 꼽히는 'E2E(End-to-End) 기반 인공지능(AI) 기술' 검증에 주력할 방침이다.
이번 협약은 자율주행 실증 모델을 구축하고자 각 분야의 참여 기관의 전문성을 결합하는 데 의미가 있다.
협약 기관은 광주시·국토교통부·한국교통안전공단·현대자동차·삼성화재·라이드플럭스·오토노머스에이투지(A2Z) 등 자율주행 산업을 견인하는 민·관·연 7개 기관이다.
국토부는 정책·제도 수립 및 행정적 지원을 포함해 사업을 총괄하며 한국교통안전공단은 전반적인 사업 관리와 행정 지원·기술적 성과 검증을 수행한다.
참여 기업은 자율주행 차량 공급, 기술 제어 지원, 실시간 차량 모니터링 환경 제공, 자율주행 전용 보험 상품 및 사고 대응 안전망 구축 등을 맡아 실증의 실효성을 높인다.
광주시는 기반 시설(인프라)을 사업에 전폭 지원한다. 국가 AI데이터센터의 GPU 자원을 활용해 자율주행 차량이 수집하는 방대한 데이터를 실시간으로 학습하고 고도화할 수 있는 환경을 제공한다.
또 실증 참여 기업들을 위해 ▲광주미래차모빌리티진흥원 내 기업 상주 공간 및 관제센터 제공▲공공기관 부지를 활용한 전용 차고지 및 충전 스테이션 구축▲자율주행 사고 대응 안전망 구축 등을 지원한다.
강기정 광주시장은 "기아와 GGM이라는 2개의 완성차 공장을 가지고 있는 광주가 또 한 번 새로운 역사를 쓴다. 자율주행 실증을 시작으로 AI와 모빌리티 산업을 완성할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com