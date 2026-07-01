천호성 전북교육감, 학생 교통안전 캠페인 '취임 첫 일정'

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 1일 학생 교통안전 캠페인에 참여했다.
- 전주 효천초 통학로에서 어린이 교통사고 예방 지도 활동을 펼쳤다.
- 통학로 위험요소 점검하며 학생 안전과 전북교육 비전 실현 의지를 밝혔다.
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현장 참여형 교육행정으로 살아가는 힘 키우는 전북교육 실현 의지
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 1일 취임 첫 일정으로 학생 교통안전 캠페인에 참여하며 현장 중심 안전교육 실천 의지를 밝혔다.
천 교육감은 이날 전주효천초등학교 통학로 일원에서 어린이 교통사고 예방과 안전한 통학환경 조성을 위한 교통안전 지도 활동을 진행했다.
이번 캠페인은 전북교육 비전인 살아가는 힘을 키우는 전북교육과 모두가 빛나게 다함께 새롭게라는 슬로건 실현을 위해 마련됐다.
천 교육감은 등교하는 학생들을 맞이하며 횡단보도를 함께 건너는 등 안전보행 지도에 직접 참여했다. 또 통학로 주변 위험 요소를 점검하며 학생 안전 확보 필요성을 강조했다.
이날 캠페인에는 전주교육지원청과 녹색어머니연합회 완산지부 학교 관계자 등이 함께 참여해 학생들에게 교통안전 홍보물과 반사경을 배부하며 안전 실천을 독려했다.
천 교육감은 "학생 안전은 교육의 기본 책무"라며 "현장을 직접 찾아 안전한 통학환경을 지속적으로 점검하고 살아가는 힘을 키우는 전북교육을 실현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com