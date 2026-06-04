[2026 민심 전북] 천호성 전북교육감 당선인 "무너진 교육공동체 신뢰 회복이 최우선"

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"기초학력 책임 보장·AI 진로교육 구축…학생 맞춤형 교육 실현"

"농촌유학 3000명 확대·지역소멸 대응…교육으로 전북 미래 견인"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북특별자치도교육감 당선인은 4일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "무너진 교육공동체의 신뢰를 회복하고 학생 한 명 한 명의 성장을 지원하는 교육체계를 구축하겠다"며 "기초학력 보장과 맞춤형 진로·진학 교육, 지역과 함께 성장하는 교육생태계 조성을 통해 전북교육의 새로운 미래를 열겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 당선은 개인의 승리가 아니라 전북교육을 바꾸라는 도민의 명령"이라며 "선거 과정에서 제시된 다양한 정책들을 적극 수용해 전북교육 발전의 동력으로 삼겠다"고 강조했다.

천호성 전북자치도교육감 당선인[사진=천호성 선거캠프] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

다음은 천호성 당선인과의 일문일답.

- 먼저 도민들께 전하고 싶은 말씀과 당선 소감은

▲전북특별자치도교육감으로 선택해 준 도민 여러분께 깊이 감사드린다. 함께 경쟁한 이남호 후보와 그 지지자 여러분께도 위로의 말씀을 드린다.

이번 당선은 개인의 승리가 아니라 전북교육을 바꾸라는 도민의 명령이라고 생각한다. 선거 과정에서 경쟁했던 후보들의 좋은 정책까지 적극 수용해 전북교육의 미래를 열겠다. 저를 지지해 준 분들뿐 아니라 다른 후보를 선택한 도민들의 뜻도 겸허히 받들겠다.

이제 선거는 끝났다. 전북교육의 발전이라는 하나의 목표를 위해 모두가 함께 힘을 모아야 할 때다. 갈등과 대립을 넘어 교육공동체가 함께 미래를 만들어가는 전북교육을 실현하겠다.

- 이번 선거를 통해 확인한 전북교육의 가장 큰 과제와 도민들의 요구는 무엇이라고 보는가

▲ 가장 큰 과제는 무너진 교육공동체의 신뢰를 회복하는 일이다. 이번 선거를 통해 확인한 도민들의 가장 큰 요구 역시 신뢰 회복이었다.

현재 전북교육은 교직원과 학부모, 학생, 학교와 교육청, 지역사회 간 신뢰가 예전보다 약화된 상태다. 교육이 제대로 작동하기 위해서는 구성원 간 신뢰가 전제돼야 한다.

교직원과 학부모, 학생, 학교와 교육청, 지역사회가 서로를 믿고 협력하는 교육공동체를 다시 세우는 것이 가장 중요하다. 학교는 인권친화적 공간이어야 하며 학생인권과 교권을 대립적으로 바라보지 않고 함께 신장시키는 방향으로 학교 민주주의를 강화해 나가겠다.

- 취임 후 가장 먼저 챙길 교육 현안은 무엇인가. 또 우선 추진할 핵심 공약 3가지를 꼽는다면

▲가장 먼저 학교 현장의 목소리를 듣고 학교 중심·학생 중심 교육행정을 정착시키는 데 집중하겠다. 정책은 현장에서 완성되는 만큼 교육청이 학교를 지원하는 체계로 변화해야 한다.

우선 추진할 핵심 과제는 첫째, 기초학력 책임 보장제를 통한 학습안전망 구축이다. 학생 누구도 배움에서 소외되지 않도록 촘촘한 지원 체계를 만들겠다.

둘째는 맞춤형 진학·진로교육 체계 구축이다. 전북학생진학·진로교육원을 설립하고 AI 진학·진로 플랫폼을 구축해 학생 개개인의 적성과 진로를 체계적으로 지원하겠다.

셋째는 지역소멸 대응 교육정책이다. 교육과정의 다양화·특성화·지역화를 바탕으로 농촌유학을 확대하고 지역과 연계한 교육을 강화해 지역과 학교가 함께 성장하는 구조를 만들겠다.

- 교육공동체 신뢰 회복을 강조했다. 현재 신뢰가 무너졌다고 보는 이유와 회복 방안은

▲ 현재 전북교육은 교육 주체 간 신뢰가 충분하지 않은 상황이다. 학교 현장의 목소리가 정책에 제대로 반영되지 못했고, 교사들은 교육 외 업무 부담과 각종 민원으로 어려움을 겪고 있다.

이를 회복하기 위해 학교 현장의 의견을 최우선으로 반영하겠다. 교사들이 교육에 전념할 수 있도록 교육청 차원의 민원 대응팀을 운영해 악성 민원에 조직적으로 대응하고 교권 보호 체계를 강화하겠다.

또 학교의 비본질적 행정업무를 교육지원청 업무지원센터로 이관하고 사업 일몰제와 업무 총량제를 도입하겠다. 교무실이 행정 처리 공간이 아니라 수업 연구와 교육활동 중심 공간으로 회복될 수 있도록 하겠다.

아울러 학생회와 교사회, 학부모회, 직원회의 자치권을 보장하고 학생의 학교운영위원회 참여를 제도화해 학교 민주주의를 강화하겠다.

- 기초학력 문제 해결과 미래역량 교육은 어떻게 함께 추진할 계획인가

▲ 기초학력은 공교육의 가장 기본적인 책무다. 기초학력 책임 보장제를 통해 단 한 명의 낙오자도 발생하지 않도록 하겠다.

조기 진단과 맞춤형 지원을 지속적으로 추진하고 교육대학 및 사범대학과 연계한 기초학력 전담 교원을 양성·배치하겠다. 교육취약계층 학생들을 위한 안정적인 학습공간을 운영하고 지역사회와 정부가 함께 참여하는 종합 지원 체계를 구축하겠다.

동시에 미래사회가 요구하는 역량도 함께 길러야 한다. 문해력과 비판적 사고력 향상을 위한 독서 300권 프로젝트를 추진해 기초학력과 미래역량을 동시에 강화하겠다.

- 학생 맞춤형 진로·진학 교육 혁신 방향은 무엇인가

▲ AI와 빅데이터 기반 사회에서는 획일적인 교육으로는 학생들의 잠재력을 충분히 키울 수 없다. 개별 맞춤형 교육, 이른바 온리원 교육이 필요한 시대다.

수도권 대학 진학 중심의 경쟁에서 벗어나 학생의 적성과 꿈을 존중하는 진로교육으로 전환하겠다. 초등학교부터 고등학교까지 이어지는 체계적인 진로 설계를 통해 진학과 취업, 창업을 연결하겠다.

전북학생진학·진로교육원을 설립해 교과와 연계한 진로체험, 자기주도적 재능 계발을 지원하겠다. 또한 AI 진학·진로 플랫폼을 구축해 교과 성적, 비교과 활동, 독서 이력, 심리 데이터 등을 종합적으로 분석하고 개인별 맞춤형 진로 설계와 대입 전형까지 지원할 계획이다.

- 작은 학교와 농어촌 교육을 살리기 위한 방안은 무엇인가

▲ 교육은 지역소멸 위기를 극복하는 가장 강력한 힘이다. 교육과정의 다양화·특성화·지역화를 통해 지역 산업과 자원이 교육과 연결되는 구조를 만들겠다.

농촌유학을 현재 300명 수준에서 3000명까지 확대하고 교육귀촌 플랫폼을 구축해 유학센터형, 홈스테이형 등 다양한 모델을 운영하겠다.

또 교육청과 지자체, 시민사회, 기업, 대학이 참여하는 지역소멸 위기대응 특별위원회를 구성해 교육·일자리·정주 여건이 선순환하는 통합 대응체계를 마련하겠다. 작은 학교와 농어촌 교육이 지역 발전의 중심이 될 수 있도록 적극 지원하겠다.

- 교육행정의 투명성 강화를 위한 방안은

▲ 깨끗하고 신뢰받는 교육청을 만들겠다. 교육행정 전반의 투명성을 높이고 인사·예산·계약 분야의 부패와 비리를 원천 차단하는 청렴 시스템을 구축하겠다. 어떠한 특권과 반칙도 용납하지 않겠다. 교육청의 주인은 권력이 아니라 도민이라는 원칙을 반드시 지키겠다. 모든 정책과 행정은 도민과 교육공동체의 눈높이에서 추진하겠다.

- 임기 4년 뒤 전북교육의 모습은 어떻게 변화해 있기를 기대하는가

▲ 교육공동체가 서로 신뢰하는 구조가 회복되고 학생 한 명 한 명이 자신의 가능성을 발견하며 성장하는 전북교육을 만들겠다. 기초학력이 보장되고.맞춤형 진로교육이 정착되며 지역과 함께 성장하는 교육생태계가 구축된 전북을 실현하겠다. 도민 여러분의 믿음에 반드시 성과로 보답하겠다. 전북교육의 희망찬 미래를 열어가겠다. 변함없는 지지와 성원을 부탁드린다.

lbs0964@newspim.com