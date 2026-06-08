천호성 전북교육감 당선인, 10일 인수위 출범…본격 인수 절차 돌입

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인수위원 위촉·출범식·1차 회의 진행하며 교육정책 구상 착수

교육감직 인수위원회 구성 완료 후 민선 교육행정 밑그림 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감 당선인이 오는 10일 교육감직 인수위원회를 공식 출범시키고 본격적인 인수 절차에 들어간다.

천호성 당선인 측은 전북교육청에서 10일 제20대 전북교육감직 인수위원회 위촉식과 출범식, 1차 회의를 잇따라 개최한다고 8일 밝혔다.

천호성 전북교육감 당선인[사진=뉴스핌DB] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

인수위원 위촉식은 이날 오전 10시 전북교육청 별관(창조나래) 2층 당선인실에서 열린다. 행사에는 천호성 당선인과 인수위원장, 인수위원들이 참석해 위촉장을 수여받을 예정이다.

이어 오전 10시 30분에는 전북교육청 2층 브리핑실에서 인수위원회 출범식이 진행된다. 출범식에는 당선인과 인수위원, 언론 관계자 등이 참석해 인수위원회 운영 방향과 향후 계획을 공유할 예정이다.

이날 오후 2시에는 전북교육청 별관 2층 회의실에서 인수위원회 1차 회의가 열린다. 회의에서는 인수위원회 운영계획과 주요 교육 현안, 정책 검토 방향 등에 대한 논의가 이뤄질 것으로 예상된다.

천호성 당선인 인수위원회는 향후 전북교육 주요 정책과 현안을 점검하고 민선 교육행정의 비전과 추진 과제를 구체화하는 역할을 수행하게 된다.

lbs0964@newspim.com