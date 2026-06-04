[2026 민심 전북] 천호성 교육감 당선인 "교육공동체 신뢰 회복…새 미래 열겠다"

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기초학력 강화·맞춤형 진로교육 혁신 추진

청렴한 교육행정 구축·농어촌 교육 지원 확대 약속

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북특별자치도교육감 당선인이 4일 "당선은 개인의 승리가 아닌 전북교육을 바꾸라는 도민의 명령"이라며 교육공동체 신뢰 회복과 기초학력 향상에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

천 당선인은 "전북교육의 새로운 길을 열 수 있도록 선택해 준 도민들께 깊이 감사드린다"며 "함께 경쟁한 후보들의 정책도 적극 수용해 전북교육 발전의 밑거름으로 삼겠다"고 말했다.

천호성 전북교육감 당선인이 배우자와 함께 승리의 포즈를 취했다.[사진=천호성 캠프]2026.06.04 lbs0964@newspim.com

그는 "이번 선거를 통해 무너진 교육공동체의 신뢰를 회복해야 한다는 도민들의 요구를 확인했다"며 "교직원과 학부모, 학생, 학교와 교육청, 지역사회가 서로 신뢰하는 교육공동체를 구축하겠다"고 강조했다.

이어 "학교 현장의 목소리를 가장 먼저 듣고 학교 중심, 학생 중심의 교육행정을 펼치겠다"며 "교사들이 교육에 전념할 수 있는 환경을 조성하고 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교육 여건을 만들겠다"고 피력했다.

천 당선인은 전북교육의 시급한 과제로 기초학력 문제 해결을 제시했다. 그는 "한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 촘촘한 학습안전망을 구축하겠다"며 "모든 학생이 자신의 가능성을 발견하고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 역설했다.

또 "학생의 적성과 꿈을 존중하는 맞춤형 진학·진로교육을 혁신하겠다"며 "초·중·고를 연계한 체계적인 진로 설계를 통해 진학과 취업, 창업이 연결되는 교육 시스템을 구축하겠다"고 설명했다.

지역소멸 위기 대응을 위한 교육의 역할도 강조했다. 천 당선인은 "교육은 지역을 살리는 가장 강력한 힘"이라며 "작은 학교와 농어촌 교육을 적극 지원하고 지역과 학교가 함께 성장하는 교육생태계를 조성하겠다"고 더했다.

아울러 "투명하고 신뢰받는 교육청을 만들겠다"며 "인사와 예산, 계약 분야의 부패와 비리를 차단하는 청렴 시스템을 구축하고 어떠한 특권과 반칙도 용납하지 않겠다"고 말했다.

천 당선인은 "이제 선거는 끝났다"며 "저를 지지한 분들뿐 아니라 다른 후보를 선택한 도민들의 뜻도 겸허히 받들고 전북교육 발전이라는 하나의 목표를 위해 소통과 협력을 이어가겠다"고 강조했다.

그러면서 "교육공동체와 지자체, 지역사회와 함께 전북교육의 희망찬 미래를 열어가겠다"며 "도민들의 믿음에 성과로 보답하겠다"고 덧붙였다.

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