천호성, 청렴·반부패 공약 발표…"전북교육 신뢰 회복 추진"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 후보가 22일 반부패 공약을 발표했다
- 교육감 직속 특별감찰위원회 설치 등 독립 감찰 강화했다
- 인사·조달 투명성 제고와 내부 공익제보자 무관용 보호 약속했다
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승진 실적 공개·학교 자율구매 확대 통한 투명행정 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 22일 교육행정 투명성과 공직사회 청렴성 강화를 위한 반부패 공약을 발표했다.
천 후보는 "도민이 제안한 청렴 가이드라인을 공약으로 수용하고 교육감 권한 견제와 측근 비리 차단을 위한 '독립형 특별감찰관제'와 '3대 도민 약속'을 추진하겠다"고 밝혔다.
천 후보는 우선 교육감 직속의 외부 전문가 참여 합의제 기구인 '특별감찰위원회'를 설치해 감찰의 객관성과 독립성을 확보하겠다고 설명했다.
위원회는 교육감실 비서진과 본청 간부공무원, 지역교육장, 직속기관장 등을 대상으로 공직자윤리법과 청탁금지법, 이해충돌방지법 등 공직관계법령 위반 여부에 대한 상시 감찰 활동을 수행하게 된다.
인사 혁신 방안도 함께 제시됐다. 천 후보는 채용·승진 비리 연루자에 대한 '원스트라이크 아웃제'를 임기 초 도입하고 측근 비리 의혹 수사 과정에서 사퇴를 통한 책임 회피를 막기 위해 수사 종료 전까지 사직서 수리를 제한하겠다고 역설했다.
또 일반직 공무원이 업무능력 우수자로 사무관에 발탁 승진할 경우 승진 명단과 업무 실적을 교육행정 전산망을 통해 내부 구성원에게 공개해 인사 투명성을 높이겠다고 설명했다. 특정 보직 중심의 과도한 승진 특혜 관행도 개선하겠다는 입장이다.
학교 물품과 기자재 조달 과정에서는 단위학교 자율구매 권한을 확대해 교육지원청 중심의 공동구매 과정에서 발생할 수 있는 특정 업체 특혜와 부패 의혹을 줄이겠다고 피력했다.
아울러 내부 공익제보자가 인사상 불이익이나 집단 따돌림을 당할 경우 교육감이 직접 직권 구제에 나서고 가해자에 대해서는 무관용 원칙으로 엄중 조치하겠다고 강조했다.
천 후보는 "전북교육 신뢰 회복의 출발점은 최고위층부터 기득권을 내려놓고 감시를 자청하는 데 있다"며 "도민 의견을 지속적으로 수렴해 실효성 있는 청렴 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com