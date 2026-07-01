무협 "EU 철강 쿼터 확보 환영…기업 경쟁력 유지 기대"

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 1일 EU와 철강 수출쿼터 합의를 환영했다
- 정부가 정상외교·실무협상으로 업계 입장을 반영한 점을 높이 평가했다
- 무역협회는 향후 EU 철강 규제 대응 지원과 정보제공에 나설 계획이라고 밝혔다
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EU 신규 철강 규제 대응 지원…"기업 애로 해소 적극 나설 것"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회는 정부가 유럽연합(EU)과의 협상을 통해 경쟁국 대비 우호적인 수준의 철강 수출 쿼터를 확보한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
무역협회는 1일 "이번 결과는 EU 시장에서 우리 철강 기업의 경쟁력을 유지하고, 현지에 진출한 국내 기업들이 안정적으로 철강을 조달하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
협회는 특히 최근 글로벌 통상 환경이 악화하는 상황에서도 정부가 정상외교와 실무 협상을 통해 국내 업계의 입장을 반영한 점을 높이 평가했다.
무역협회는 "어려운 여건 속에서도 정상회담과 협상을 거치며 우리 업계의 목소리를 충실히 반영해 의미 있는 성과를 도출한 정부의 노고를 높이 평가한다"고 말했다.
이어 "갈수록 어려워지는 대외 통상 환경 속에서 우리 기업의 권익 보호를 위해 정부가 지속적으로 적극적인 역할을 해주길 바란다"고 덧붙였다.
무역협회는 앞으로도 EU의 새로운 철강 수입 규제와 국가별 쿼터 제도에 국내 기업들이 원활하게 대응할 수 있도록 관련 정보 제공과 애로 해소 지원에 나설 계획이라고 밝혔다.
syu@newspim.com