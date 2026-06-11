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AI 데이터센터發 미국 철강 특수…포스코 '전기강판·PosMAC' 승부수 통할까

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AI 핵심 요약

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  • 국내 철강업계가 AI 데이터센터 건설 확대와 미국향 수출 증가를 새로운 돌파구로 모색했다
  • 포스코는 전력용 전기강판·PosMAC 등 8대 핵심 전략제품으로 AI 인프라·신재생에너지 등 고부가 시장 선점을 추진했다
  • 다만 데이터센터 투자 변동성·관세·현지생산 압박 등으로 장기 해법이 되기엔 한계가 있어 고부가 제품 경쟁력 확보가 관건이라고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 관세 장벽에도 대미 철강 수출 증가세
8대 전략제품으로 고부가 강재 전환 속도

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐이 국내 철강업계의 새 수출 변수로 떠오르고 있다. 중국발 공급과잉과 미국·유럽연합(EU)의 고관세 장벽으로 전체 철강 수출은 부진하지만, 미국향 수출은 올해 들어 증가세를 보이고 있다. 대규모 서버와 전력·냉각 설비에 필요한 고품질 강재 수요가 한국산 철강의 새로운 돌파구가 될 수 있다는 기대감이 커지는 이유다.

포스코는 이 같은 시장 변화에 맞춰 전력용 전기강판, 에너지후판, 고강도강 등 '8대 핵심 전략제품'에 기술 역량을 집중하고 있다. 범용재 중심의 가격 경쟁에서 벗어나 AI 인프라, 전력망, 신재생에너지, 미래 모빌리티 등 고부가 철강 시장을 선점하겠다는 전략이다.

AI 데이터센터와 전력 설비, 철강 제품이 함께 배치된 산업단지 전경. [AI일러스트=이찬우 기자]

◆전체 수출 부진 속 미국향은 증가…AI 데이터센터 수요 주목

11일 산업통상부 수출입동향에 따르면 지난해 철강제품 수출은 전년 대비 9.0% 감소한 303억 달러를 기록했다. 올해 들어서도 1월 0.1%, 2월 -7.8%, 3월 -2.2%, 4월 -11.6%, 5월 2.1% 등 전반적으로 부진한 흐름을 이어가고 있다.

국가별로도 지난해 미국향 철강 수출은 28억5700만 달러로 전년 대비 12.7% 줄었고, EU 수출도 30억1500만 달러로 16.5% 감소했다. 미국이 수입 철강·알루미늄 제품에 고율 관세를 부과하고, EU도 수입 규제를 강화하면서 국내 철강업계의 수출 부담이 커진 영향이다.

다만 올해 미국향 철강 수출은 전체 흐름과 다르게 움직이고 있다. 미국향 철강 수출액은 1월 3억2300만 달러로 전년 대비 35.6% 늘었고, 2월 2억6400만 달러(+0.4%), 3월 3억2200만 달러(+15.3%), 4월 3억6700만 달러(+28.4%), 5월 3억4300만 달러(+23.8%) 등 증가세를 이어갔다.

철강업계에서는 미국 내 AI 데이터센터 건설 확대를 주요 배경 중 하나로 보고 있다. 데이터센터는 일반 건축물보다 무거운 서버와 대규모 전력·냉각 장비가 집중되는 시설이다. 이 때문에 철근, H형강, 후판, 강관, 강판 등 구조용 강재뿐 아니라 전력·냉각 설비를 지탱하는 고품질 철강재 수요가 함께 늘어난다.

AI 데이터센터 수요는 단순한 건설 경기와도 차이가 있다. 서버 자체보다 이를 구동하기 위한 전력망, 변전 설비, 냉각 설비, 배관, 옥외 구조물 등 기반 인프라 투자가 동반되기 때문이다. 미국 내 빅테크 기업들의 데이터센터 투자가 확대될수록 철강 수요가 건축용 자재를 넘어 전력·에너지 인프라용 강재로 확산될 수 있다는 분석이 나온다.

특히 미국 시장에서 중국산 철강재가 관세와 안보 이슈로 배제되는 흐름이 강해지면서 한국산 철강의 반사이익 가능성도 커지고 있다. 현지 철강 공급은 단기간에 늘리기 어렵고, 신규 설비 투자에도 상당한 시간이 필요한 만큼 품질과 납기 경쟁력을 갖춘 한국산 제품이 대체 공급원으로 부각될 수 있다는 것이다.

이 같은 흐름은 포스코의 8대 핵심 전략제품 전략과도 연결된다. AI 데이터센터 확대가 전력망, 변압기, 재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 등 연관 인프라 투자로 이어지면서 고부가 철강재 수요가 함께 커질 수 있기 때문이다.

Park1538광양 제품전시존에 HyperNO가 적용된 자동차 모형이 전시되어 있다. [사진=포스코]

◆포스코, 8대 전략제품으로 고부가 시장 공략…관세·규제는 변수

포스코가 추진하는 8대 핵심 전략제품 가운데 AI 데이터센터 수요와 직접 매칭 가능한 제품군은 전력용 전기강판과 신재생에너지용 PosMAC이다.

전력용 전기강판은 방향성 전기강판(GO)으로, 전력 손실을 최소화하는 고효율 변압기용 소재다. AI 기술 확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 전력망 고효율화가 글로벌 과제로 떠오른 만큼, 변압기용 고효율 소재의 중요성도 커지고 있다.

신재생에너지용 PosMAC은 부식이 잘 일어나지 않는 고내식 합금도금강판이다. 수상, 사막, 염해 등 극한 환경의 태양광 구조물에 공급되고 있으며 태양광 이외에도 풍력 구조물과 ESS 배터리 케이스 등에 사용된다. 포스코는 향후 랙, BPU 케이스 등 ESS 부품 적용 확대를 통해 재생에너지 인프라 시장 진출을 넓힌다는 계획이다.

포스코 관계자는 "AI 데이터센터는 고성능 서버와 네트워크 장비를 수용하는 대규모 인프라로, 전력용 강재·ESS용 강재·차폐강판·구조용 강재 등 고부가가치 철강재 수요 확대가 기대된다"며 "현재 전체 철강 수요에서 비중은 제한적이나, 정부의 AI 인프라 확충 계획에 따라 향후 시장성이 커질 것으로 전망되며 포스코는 중장기적으로 관련 시장 대응을 검토할 예정"이라고 말했다.

포스코는 지난해 말 철강 경쟁력 재건과 미래 성장동력 확보를 위해 ▲에너지후판 ▲차세대 성장시장용 스테인리스스틸(STS) ▲전력용 전기강판 ▲신재생에너지용 PosMAC ▲GigaSteel ▲HyperNO ▲고망간강 ▲전기로 고급강을 8대 핵심 전략제품으로 선정했다.

장인화 포스코그룹 회장도 핵심 전략제품 중심의 기술 경쟁력 강화를 강조해왔다. 장 회장은 지난해 11월 포스코그룹 테크포럼에서 "핵심 전략 제품과 혁신공정에 자원을 집중하고, 연구·생산·판매 등 모두가 참여하는 원팀형 초격차 대형과제를 추진해 기술 개발의 속도를 높여야 한다"고 주문했다. 올해 신년사에서도 "미래 산업의 핵심인 8대 핵심 전략제품 포트폴리오를 완성해 시장 리더십을 강화해야 한다"고 밝혔다.

다만 AI 데이터센터 수요를 철강 수출의 장기 해법으로 단정하기는 어렵다는 지적도 나온다. 데이터센터 투자는 빅테크 기업의 설비투자 규모, 금리, 전력망 인허가, 지역별 전력 규제 등에 따라 변동성이 크다. 미국의 관세와 현지 생산 확대 압박, 바이 아메리카 기조 등도 한국 철강업계가 넘어야 할 변수다.

관건은 데이터센터 특수를 일시적 수요로 소비하는 데 그치지 않고, 고부가 제품 경쟁력으로 연결할 수 있느냐에 달려 있다. 범용재 가격 경쟁만으로는 중국 저가재와 글로벌 보호무역을 동시에 넘기 어렵기 때문이다. AI 인프라와 전력망, 신재생에너지, 미래차 등 성장 산업에서 요구하는 강재는 품질과 안정성이 중요해 저가 제품만으로 대체하기 어렵다.

포스코 관계자는 "저가 수입재 범람과 글로벌 관세 장벽 등 어려운 경영 환경 속에서 부서 간 경계를 허문 원팀 시너지를 통해 8대 핵심 전략제품 중심의 포트폴리오를 확장하고 미래 산업시장의 주도권을 견고히 할 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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