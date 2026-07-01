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2026.07.01 (수)
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[MLB] 이정후, 4타수 무안타 타율 0.316...최근 16타수 1안타 그쳐

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  • 이정후가 1일 애리조나전 선발 복귀했지만 4타수 무안타에 그쳤다
  • 최근 5경기 16타수 1안타로 부진하며 시즌 타율은 0.316까지 떨어졌다
  • 김하성은 대주자·대수비로만 나섰고 송성문은 결장하는 등 한국인 메이저리거들이 모두 침묵했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ATL 김하성, 대주자 출전…SD 송성문은 벤치

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 선발 라인업 복귀전했지만 타격은 침묵했다. 최근 5경기에서 16타수 1안타의 심각한 빈공이다. 시즌 타율은 0.316(291타수 92안타)까지 떨어졌다. 메이저리그 타율 순위도 5위로 내려앉으며 타격왕 경쟁에 제동이 걸렸다.

이정후는 1일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 2026 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스와의 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출장했으나 4타수 무안타에 그쳤다. 전날 대타 실패와 휴식 이후 하루 만에 복귀했지만 타격감은 여전히 무거웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.07.01 psoq1337@newspim.com

이날 이정후는 상대 선발 브랜든 파아트의 구위에 완전히 눌렸다. 2회초 선두타자로 나선 첫 타석에서 포심 패스트볼을 공략했으나 유격수 땅볼로 돌아섰다. 팀이 0-6으로 뒤진 4회초 1사 1루에서는 초구 체인지업을 건드렸다가 1루수 병살타로 물러났다. 평소 정교한 타격을 자랑하는 이정후에게는 보기 드문 장면이었다.

7회초 세 번째 타석 역시 3루수 땅볼에 그쳤다. 9회초 2사 1루의 마지막 기회에서는 시속 97마일 강속구를 밀어쳤지만 좌익수 뜬공으로 잡혔다. 타구 속도가 대부분 95마일을 밑돌 만큼 정타를 만들지 못했다. 샌프란시스코는 2-8로 완패하며 올 시즌 애리조나전 8전 전패의 수모를 당했다.

애틀랜타 브레이브스의 김하성은 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 대주자로만 나섰다. 최근 선발 기회를 잡지 못하고 있는 김하성은 팀이 3-5로 뒤진 8회말 2사 1, 3루에서 1루 주자 라우디 텔레즈의 대주자로 투입됐다. 9회초 유격수 대수비까지 소화했으나 타석 기회는 없었고 팀은 3-5로 패했다. 샌디에이고 파드리스의 송성문은 시카고 컵스와의 원정경기에서 결장하며 벤치를 지켰다.

psoq1337@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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