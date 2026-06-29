[MLB] 이정후, 4타수 1안타…타율 0.322 타격 4위로 떨어져

김하성은 12경기 연속 무안타 타율 0.068...SF, ATL에 3-2

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 3경기 만에 안타를 생산하며 김하성(애틀랜타 브레이브스)과의 맞대결에서 웃었다.

이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애틀랜타와의 홈경기에 7번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 기록했다. 3경기 만에 안타와 타점을 가동한 이정후의 시즌 타율은 0.322(286타수 92안타)로 소폭 하락했다. 전체 타격 순위는 선두 얀디 디아스(0.336), 오토 로페스(0.332), 루이스 아라에스(0.324)에 뒤진 4위로 밀렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

이날 이정후는 상대 선발 크리스 세일의 구위에 초반 고전했다. 첫 타석인 2회말 1사 1루에서는 2구째 싱커를 공략했으나 투수 앞 땅볼로 물러났다. 4회말 1사 1루에서 맞이한 두 번째 타석은 더 아쉬웠다. 세일의 초구 슬라이더를 때렸으나 1루수 앞 땅볼에 그쳤고 유격수 김하성을 거쳐 다시 1루로 이어지는 병살타가 됐다.

팀이 1-0으로 앞선 6회말 2사 1, 3루의 찬스에서 이정후는 다시 세일을 만났다. 세일의 2구째 낮게 떨어지는 시속 156.9㎞(97.5마일) 싱커를 잡아당겨 1-2루간 깊숙한 내야 안타로 연결했다. 이때 3루 주자 헬리엇 라모스가 홈을 밟아 귀중한 추가 타점을 올렸다. 3-1로 앞선 8회말 1사 마지막 타석에서는 바뀐 투수 타일러 킨리의 슬라이더를 공략했으나 포수 뜬공으로 물러났다.

애틀랜타의 9번 타자 유격수로 선발 출장한 김하성은 또다시 침묵했다. 김하성은 이날 2타수 무안타 1볼넷에 그쳤다. 12경기 연속 무안타 수렁에 빠진 김하성의 시즌 타율은 0.068(73타수 5안타)까지 떨어졌다. 경기는 9회초 1점을 내준 샌프란시스코가 애틀랜타의 추격을 뿌리치고 3-2로 승리하며 2연승을 달렸다.

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