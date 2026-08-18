KB증권, AI 영상으로 ICT어워드 금상…자산관리 콘텐츠 경쟁력 인정

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 18일 ICT어워드서 금상 받았다
- AI 영상 3편으로 자산관리 정보 전했다
- 제작 전반에 AI 활용해 신속 대응 체계 세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 AI 기반 자산관리 영상 콘텐츠로 'ICT어워드 코리아 2026' 디지털 콘텐츠·마케팅 부문 금상을 수상했다. AI를 활용한 콘텐츠 제작 체계를 구축해 투자 정보를 보다 빠르게 전달한 점이 높은 평가를 받았다.
KB증권은 'ICT어워드 코리아 2026'에서 AI 기반 영상 콘텐츠로 디지털 콘텐츠·마케팅 분야 금상을 수상했다고 18일 밝혔다.
한국정보과학진흥협회가 주관하는 ICT어워드 코리아는 정보통신기술(ICT) 분야 우수 서비스를 선정하는 시상식이다. 올해는 PC·모바일 웹과 앱, 디지털 플랫폼, 프로모션 등 총 211개 작품이 출품됐으며, KB증권은 증권·부동산 부문에서 수상했다.
수상작은 '연금패키지로 빵빵하게', '국내주식 웰컴팩', '중개형 ISA'를 주제로 제작한 AI 영상 광고 3편이다. 절세와 노후 준비, 국내 주식 투자 등 고객이 관심을 가질 만한 자산관리 정보를 쉽고 직관적으로 전달한 점이 좋은 평가를 받았다.
KB증권은 이번 영상 제작 과정에 AI를 적극 활용했다. 스크립트 작성부터 음성 생성, 영상 편집과 시각 효과 구성까지 제작 전반에 AI를 적용해 콘텐츠 제작 시간을 단축하고 시장 변화에 맞춰 빠르게 수정·배포할 수 있는 체계를 구축했다.
증권업계는 생성형 AI를 리서치와 상담뿐 아니라 마케팅 콘텐츠 제작에도 적극 활용하고 있다. 영상 제작 비용과 시간을 줄이면서도 투자자들에게 필요한 정보를 신속하게 제공할 수 있어 AI 기반 디지털 콘텐츠 경쟁이 한층 치열해지는 추세다.
이홍구 KB증권 대표이사는 "빠르게 변화하는 금융 환경 속에서 고객의 투자와 자산관리에 실질적인 도움이 되는 정보를 더욱 신속하게 전달하기 위해 AI 기반 영상 콘텐츠를 제작했다"며 "앞으로도 MTS 'KB M-able(마블)'을 중심으로 AI를 활용한 고객 커뮤니케이션과 디지털 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com