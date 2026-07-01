조정식 의장, 최태원과 간담회..."국회-경제계 상시 협력체계 필요성 공감"

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최태원 회장 "법·제도 환경 적시 구축 필요" 강조

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조정식 국회의장과 대한상공회의소가 1일 '경제대도약' 간담회를 열고 대한민국 경제 대도약을 위한 국회와 경제계의 협력 방안을 논의했다.

이재명 대통령이 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'를 주재하며 반도체 산업 육성과 국가 균형발전 구상을 밝힌 지 이틀 만이다.

의장실에 따르면 조 의장은 이날 대한상의회관에서 열린 '경제대도약' 간담회에 참석했다.

조정식 국회의장과 대한상공회의소가 1일 '경제대도약' 간담회를 열고 대한민국 경제 대도약을 위한 국회와 경제계의 협력 방안을 논의했다. [사진=국회의장실]

앞서 조 의장은 후반기 국회 운영의 비전으로 국민의 삶을 바꾸는 '민생효능 국회', 대한민국의 번영을 준비하는 '미래도약 국회'를 제시한 바 있다.

이날 조 의장은 모두발언에서 "이번 간담회는 국회와 경제계가 대한민국 경제 성장 전략을 함께 만들어가는 새로운 협력의 출발점"이라고 밝혔다.

이어 "인공지능(AI) 혁명과 공급망 재편 등 거대한 전환기는 대한민국이 다시 도약할 수 있는 기회"라며 "지난 29일 정부와 기업이 대규모 투자계획을 발표한 것은 이러한 변화에 대한 선제적 대응"이라고 평가했다.

조 의장은 "국회도 기업이 마음껏 투자하고 혁신할 수 있도록 제도와 정책으로 뒷받침하는 든든한 파트너가 되겠다"고 강조했다.

조 의장은 국회와 경제계가 상시적으로 소통하고 함께 해법을 마련하는 협력체계의 필요성을 제기했다. 조 의장은 "경제 현장의 목소리를 국회의 입법과 정책으로 연결하는 상설 협력의 틀을 만들자"고 제안했다.

조정식 국회의장과 대한상공회의소가 1일 '경제대도약' 간담회를 열고 대한민국 경제 대도약을 위한 국회와 경제계의 협력 방안을 논의했다. [사진=조정식 국회의장실]

한편 최태원 회장은 모두발언에서 "AI가 산업방식과 일하는 방식을 바꾸고 있다"며 "새로운 기술을 도입하고 투자하기 위해서는 법·제도 환경이 적시에 구축돼야 한다"고 강조했다.

최 회장은 "이번 만남을 계기로 국회와 경제계가 현장을 더 가까이 살피고 앞으로 더 자주 만나 이야기를 나눌 수 있길 바란다"며 "이러한 소통이 확대된다면 우리의 잠재력이 성장으로 이어지고 그 성장이 국민의 삶으로 이어질 수 있을 것"이라고 말했다.

장현주 국회의장실 공보소통수석은 비공개 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 "국회의장이 참석자들로부터 경제 현장의 목소리를 경청하고 국회와 경제계의 상시 소통 협력체계가 필요하다는 점을 다시 강조했다"며 "최태원 회장과 참석자들도 이에 공감대를 형성했다"고 분위기를 전했다.

이날 간담회에는 대한상공회의소 최태원 회장을 비롯해 박승희 삼성전자 사장, 성김 현대차 사장, 하범종 LG 사장, 허민회 CJ 사장, 이형희 SK(주) 부회장, 우기홍 대한항공 부회장, 한채양 이마트 사장, 금동근 두산 사장, 김승모 한화 사장, 류근찬 HD현대 부사장, 성낙양 HS효성첨단소재 대표이사, 양원준 포스코홀딩스 부사장, 최누리 GS 부사장, 임성복 롯데지주 부사장 등이 참석했다.

seo00@newspim.com