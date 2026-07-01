안민석 경기교육감, 제1호 결재…'폰 프리 스쿨 추진계획' 서명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학생의 학습권·학교 교육 회복 위해 폰 프리 스쿨을 교육공동체와 함께 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청 신임 안민석 교육감은 1일 취임 첫날 제1호 결재인 '폰 프리 스쿨 추진계획'에 서명하며 공식 임기를 시작했다.

안민석 경기도교육감 제1호 결재인 '폰 프리 스쿨' 추진단 위촉장 수여. [사진=경기도교육청]

'폰 프리 스쿨'은 학생들이 교육활동과 관계없는 휴대전화 사용을 지양하고 학습 및 인맥 형성에 집중하도록 도와 학교 교육력을 향상시키기 위한 정책이다. 도교육청은 안 교육감의 임기 4년 동안 학생, 학부모, 교직원 간의 충분한 공감대 형성과 협력을 통해 이 계획을 완성할 예정이다.

이를 통해 문해력·문화예술·스포츠 교육(LAS)을 활성화하고 학생의 전인적 성장을 지원할 전략이다. 도교육청은 적극적인 실행을 위해 ▲폰 프리 스쿨 추진단 구성·운영 ▲교육공동체의 공감대 형성 ▲폰 프리 스쿨 운영 가이드 제공 ▲LAS 교육 연계 지원 등을 실시할 예정이다.

폰 프리 스쿨은 초·중·고등학교 모두 참여가 가능하며 도교육청은 학생자치가 주도적으로 신청 단계부터 참여하도록 지원할 계획이다. 이와 함께 학생자치 중심의 스마트폰 사용 조절 실천 활동과 경기 LAS 프로그램을 지원하고 우수 사례 발굴 및 공유도 예정돼 있다.

도교육청은 앞으로 '폰 프리 스쿨 추진 계획'에 대한 안내를 실시해 학생자치회 중심의 실천이 학교 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 행정 및 재정적 지원을 아끼지 않을 예정이다.

안민석 경기도교육감 제1호 결재로 '폰 프리 스쿨' 추진계획 서명 결재 사진. [사진=경기도교육청]

안민석 교육감은 "스마트폰에서 벗어나야 배움에 가까워지고 학교가 교육활동에 집중할 수 있다"며 "학생의 학습권 및 학교 교육 회복을 위해 폰 프리 스쿨을 교육공동체와 함께 추진하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com