한국투자증권, 첫 성장형 IMA '한국투자 IMA G1' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 1일 신규 IMA 상품 G1을 3일까지 모집한다고 밝혔다.
- IMA G1은 기업금융·메자닌 자산에 분산투자해 수익 기회를 확대하고 만기 성과에 따라 수익을 지급한다.
- 가입 금액별로 ETF·삼성전자·SK하이닉스 주식과 모바일 상품권·가전 등 다양한 경품 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"메자닌 투자 포트폴리오 확보해 추가 투자수익 추구"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 3일까지 신규 종합투자계좌(IMA) 상품 '한국투자 IMA G1' 모집을 진행한다고 1일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 해당 상품은 기존 안정형 IMA 상품 대비 투자 포트폴리오를 확대해 추가 투자수익을 추구하는 성장형 상품이다.
인수금융과 기업대출 등 국내 기업금융 자산을 기반으로 하면서, 메자닌 투자 포트폴리오를 확보해 수익 기회를 넓힌 것이 특징이다. 모집 한도는 총 1200억원이다. 고객에게 지급되는 수익은 만기 시점의 자산 운용 성과와 자산가치에 따라 최종 결정된다.
한국투자증권은 IMA 1호 사업자로서 IMA 상품을 통해 일반 개인투자자가 접근하기 어려웠던 기업금융 및 대체투자 자산에 투자할 기회를 제공해 왔다. 이번 IMA G1 역시 다양한 기업금융 자산에 분산 투자하는 한편, 상품 특성에 맞는 리스크 관리 체계를 기반으로 운용될 예정이라는 설명이다.
IMA G1 투자자를 대상으로 한 이벤트도 진행한다. 뱅키스 고객에게는 가입 금액별 추첨 이벤트를 진행한다. 100만원 이상 가입 고객 중 5명을 추첨해 ACE 반도체 TOP3 ETF 1주를 증정하며, 1000만원 이상 가입 고객 중 3명에게는 삼성전자 1주를, 1억원 이상 가입 고객 중 1명에게는 SK하이닉스 1주를 각각 제공한다.
영업점 고객에게는 가입 금액에 따라 최대 100만원의 모바일 상품권과 커피 쿠폰을 제공한다. 추첨 경품도 참여할 수 있다. 1억원 이상 가입 고객 중 2명을 추첨해 다이슨 쿨 선풍기를 증정하며, 10억원 이상 가입 고객 중 1명을 선정해 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어를 제공한다.
한국투자증권 관계자는 "앞으로도 고객의 투자 성향과 수익 추구 목적에 맞는 다양한 IMA 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com