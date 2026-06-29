한국투자증권, 삼일PwC와 자산관리 협약

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초고액자산가·기업오너 대상 통합 서비스 추진

자산승계·글로벌 이전·세무재무 자문 분야 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 회계법인 삼일PwC와 초고액자산가 및 패밀리오피스 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 초고액자산가와 기업오너 고객을 대상으로 금융투자, 자산승계, 세무·재무 자문 등 각 분야의 전문성을 결합한 통합 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

양사는 협약을 통해 ▲자산가 및 기업오너 대상 자산승계 솔루션 강화 ▲글로벌 자산관리 및 자산이전 자문 ▲프라이빗 컨퍼런스 공동 개최 등에서 협력할 계획이다. 한국투자증권은 이를 통해 초고액자산가 고객에게 맞춤형 통합 솔루션을 제공한다는 방침이다.

한국투자증권 본사 전경. [사진=한국투자증권]

한국투자증권의 초고액자산가 전담 자산관리 조직인 GWM은 글로벌 투자, 자산승계, 부동산 등 고객별 맞춤 솔루션과 패밀리오피스 서비스를 제공하고 있다. 세무회계, 법무, 부동산 등 각 분야 전문기관과 제휴해 초고액자산가를 위한 원스톱 케어 플랫폼도 운영 중이다.

삼일PwC는 지난 3월 고액자산가 대상 종합 자문 전담 조직인 '삼일PwC 헤리티지센터'를 출범했다. 삼일PwC 헤리티지센터는 자산승계 구조 설계, 글로벌 자산 이전, 비즈니스 자문, 대체투자 자문, 패밀리오피스 설립 등 고액자산가 대상 통합 자문 서비스를 제공하고 있다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "한국투자증권의 자산관리 역량과 삼일PwC 헤리티지센터의 세무·재무 자문 역량, 글로벌 네트워크가 결합해 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "앞으로도 초고액자산가 고객의 복합적인 수요에 대응할 수 있는 자산관리 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

신상우 삼일PwC 헤리티지센터장은 "이번 협약을 통해 양사의 전문성이 결합돼 고액자산가와 기업오너의 개인 자산뿐 아니라 비즈니스 전반에 대한 토털 케어가 가능해질 것"이라며 "가문의 장기적 성장과 지속가능성을 고려한 원스톱 서비스를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com