제네시스, 2027 GV70 출시…그래파이트 패키지 신설

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스포티한 이미지 강화한 신규 패키지 추가

가솔린 2.5터보 5473만원부터

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 제네시스가 럭셔리 중형 SUV GV70의 연식변경 모델 '2027 GV70'을 1일 출시했다. 고객 선호를 반영해 상품성을 강화하고 신규 디자인 패키지를 추가했다.

2027 GV70은 기존 18인치 휠을 삭제하고 19인치 휠을 기본 적용했다. 역동적인 디자인의 신규 19인치 휠을 추가했으며, 새로운 외장 색상 '트롬소 그린'도 선보였다. 내장재로는 패널 타입의 1열 시트백 커버를 적용했고, 휠하우스 패드 두께를 증대해 방음 및 방진 성능을 강화했다.

신규 패키지로는 파퓰러 패키지Ⅱ, 파노라마 선루프, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 등으로 구성된 '프레스티지 패키지'를 신설했다.

제네시스 GV70 그래파이트 패키지 [사진=제네시스]

새롭게 추가된 'GV70 그래파이트 패키지'는 스포티한 이미지를 강화한 것이 특징이다. 유광 블랙 색상의 아웃사이드 미러와 레드도장 모노블럭 브레이크를 적용했으며, 로고 엠보싱 헤드레스트, 프라임 나파 가죽 시트, 리얼 카본 가니쉬, 웰컴/굿바이 애니메이션 등을 탑재했다.

프리뷰 전자제어 서스펜션, 전자식 차동제한장치(e-LSD), 스포츠/그래파이트 전용 21인치 휠이 기본 적용된다. 외장 색상은 세레스 블루 매트, 베링 블루, 마칼루 그레이, 우유니 화이트 등 4종 중 선택 가능하며, 내장 색상은 옵시디언 블랙/울트라마린 블루 투톤 1종만 운영된다.

2027 GV70의 판매 가격은 가솔린 2.5터보 5473만원, 가솔린 3.5터보 6023만원이다. GV70 그래파이트 패키지는 가솔린 2.5터보 6378만원, 가솔린 3.5터보 6618만원이다.

제네시스는 2027 GV70 출시를 기념해 신규 고객 대상 프로모션 'MY FIRST GENESIS'를 진행한다. 제네시스 첫 구매 차량으로 2027 GV70을 선택한 신규 고객은 기존 제네시스 프리빌리지 서비스에 더해 'SONAX 올인원 차량 관리 패키지'를 제공받는다. 7월 내 계약 후 9월 내 출고하는 이벤트 응모 고객이 대상이다.

y2kid@newspim.com