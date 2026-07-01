김건희, '알선수재' 1심 징역 7년에 항소장 제출…"사실오인·법리오해"

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[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 알선수재 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 김건희 여사가 판결에 불복해 항소했다.

1일 법조계에 따르면 김 여사 측은 지난달 30일 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)에 항소장을 제출했다. 항소장에는 1심 판결에 사실오인, 법리오해의 위법이 있고 양형도 지나치게 무겁다는 주장이 담겼다.

김건희 여사가 지난달 30일 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)에 항소장을 제출했다. 항소장에는 1심 판결에 사실오인, 법리오해의 위법이 있고 양형도 지나치게 무겁다는 주장이 담겼다. 사진은 김 여사. [사진=뉴스핌 DB]

김 여사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 혐의로 지난달 26일 징역 7년을 선고받았다. 재판부는 이 사건을 수사·기소한 민중기 특검팀이 공소사실로 밝힌 내용에 대해 모두 유죄로 인정했다.

김 여사가 수수한 금품들에 대해 대가성을 인정할 수 있고, 김 여사도 이를 인식했다는 게 재판부 판단이다.

김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 총 1억 380만 원 상당의 반클리프 아펠 목걸이와 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 등 귀금속을 수수한 혐의를 받는다.

같은 해 4월 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이와 세한도 복제품을, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 부쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다.

이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억 4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영(최아브라함) 목사로부터 540만 원 상당의 디올 가방 등을 수수한 혐의도 적용됐다.

선고 직후 김 여사 측 변호인단은 입장문을 내고 "알선수재죄는 단순한 친분이나 선물 수수가 아니라 구체적인 알선의 대상과 청탁, 영향력 행사 및 그 대가관계가 합리적 의심 없이 증명되어야 성립하는 범죄"라며 "이번 판결은 그러한 핵심 구성요건에 대한 엄격한 증명보다 추정과 해석에 의존해 유죄를 인정했다"고 지적하며 항소 의사를 밝힌 바 있다.

right@newspim.com