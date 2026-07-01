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김경대 용산구청장, 1호 결재 '개발·안전'…0시 당직실 찾으며 취임 첫 행보

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  • 김경대 용산구청장이 1일 취임해 비상대응체계를 점검했다
  • 용산개발 신속추진단·안전재난관리단 신설을 제1호 결재로 추진했다
  • 거침없는 개발·안전강화·민생회복을 민선9기 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실용 중심 취임식…저연차 직원과 소통으로 민선9기 본격 출범

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 김경대 서울 용산구청장이 1일 제42대 용산구청장으로 공식 취임하고, 민선9기 구정 운영의 본격적인 첫발을 뗐다. 신임 구청장 임기가 시작된 이날 오전 0시부터 당직실과 재난안전상황실, 통합관제센터를 방문하며 구 비상대응체계를 점검하고 근무 직원들을 격려했다.

김경대 구청장은 당직사령에게 "구민의 생명과 안전을 지키는 일은 구정의 최우선 가치"라며, 빈틈없는 상황관리와 신속한 초동 대응에 최선을 다해 달라고 당부했다. 

김 구청장은 현충원 참배와 서울시장 취임식에 참석한 뒤 오전 11시 구청(녹사평대로 150) 야외광장 정문을 통해 처음 등청할 예정이다. 2층 민원실 도착 후 간단한 소감을 밝힌 뒤 집무실로 이동한다. 

김경대 용산구청장이 임기가 시작된 1일 오전 0시부터 당직실과 재난안전상황실, 통합관제센터를 방문하며 구 비상대응체계를 점검하고 근무 직원들을 격려했다. [사진=용산구]

집무실에서는 용산구 사무인수식과 제1호 결재가 이뤄진다. 사무인수서 서명 시 부구청장과 국장단이 입회한다. 구청장 제1호 결재는 '거침없는 용산개발과 안전강화를 위한 전담기구 신설' 추진이 될 것으로 알려졌다. 

용산개발 신속추진단·안전재난관리단 신설은 김 구청장의 주요 공약으로, 전담기구를 구성해 직속기구 신설 방안을 우선 검토하고 조례 개정과 조직개편 절차를 추진할 방침이다. 이를 제1호 결재함으로써 민선9기 구정 운영의 핵심 방향을 제시하는 한편, 정비·개발사업에 대해 최고 책임자가 직접 관리하겠다는 의지도 함께 담았다.

용산개발 신속추진단은 정비·개발사업의 단순 인허가를 넘어 ▲공정관리 총괄 ▲사업 단계별 점검 ▲갈등 조정·민원 해소 등을 전담한다.

안전재난관리단은 재난 대응 총괄부서(컨트롤타워)로서, 신속한 상황 판단과 대응은 물론 예방 중심의 안전관리 체계를 구축할 계획이다. 두 조직은 우선 임시기구로 운영한 뒤 조직개편 시 정식기구로 편성한다. 

첫 점심식사는 2~3년차 신규직원 10여 명과 함께 구내식당에서 진행하기로 했다. 행정, 기술, 사회복지, 세무, 방재안전 등 다양한 직렬의 저연차 직원들과 식사하며 애로사항이나 건의사항을 청취할 계획이다.

취임식은 오후 3시 용산아트홀 대극장 미르에서 열린다. 실용중심 취임 행보를 위해 별도의 주민맞이 행사는 생략한다. 취임식에는 김 구청장을 비롯, 국회의원, 시·구의원, 직능단체, 주민 등 700여 명이 참석할 예정이다.

취임식은 오후 2시 25분 현악 4중주 식전 공연을 시작으로 ▲국민의례 ▲내빈소개 ▲취임 특집영상 상영 ▲취임 선서 ▲취임사 ▲축사·축가 순으로 진행한다. 임형주 용산문화재단 이사장이 무대에 올라 축하의 의미를 담아 애국가를 독창할 예정이다.

김 구청장은 "민선9기는 구민과의 약속을 실천하는 책임행정의 출발점이 될 것"이라며 "안전은 물론, 거침없는 용산개발과 민생회복을 최우선 과제로 삼아 구민이 변화를 체감할 수 있는 구정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

이어 "형식보다는 실천, 보여주기보다는 성과를 앞세워 현장에서 답을 찾고 구민과 끊임없이 소통하며 더 큰 용산의 미래를 만들어 가겠다"고 덧붙였다. 

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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