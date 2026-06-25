김경대 용산구청장 당선인, 현장 행보 본격화…민선 9기 준비 박차

용산구 인수위, 전 부서 업무보고 마무리

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 민선 9기 용산구정의 청사진을 마련 중인 용산구청장직 인수위원회가 전 부서를 대상으로 한 주요 업무보고를 마무리하고 본격적인 현장 점검에 나선다.

25일 서울 용산구에 따르면 인수위는 지난 18일부터 구청 전 부서를 대상으로 업무보고를 진행하며 주요 사업 추진 현황과 당면 현안, 민선 9기 핵심 공약 이행 방안 등을 점검했다. 이번 업무보고는 새 구정 출범에 앞서 구정 전반에 대한 이해를 높이고, 주요 정책의 추진 상황과 과제를 면밀히 살펴보기 위해 마련됐다.

지난 18일 용산구청 소회의실에서 진행된 '민선9기 용산구청장직 인수위원회 업무보고'에서 김경대 용산구청장 당선인이 업무보고를 받고 있다. [사진=용산구]

보고에서는 ▲부서별 주요 사업 추진 현황 ▲용산구 주요 현안 ▲민선 9기 핵심 공약 추진 계획 등이 집중적으로 다뤄졌다. 인수위는 구민 생활과 밀접한 정책의 실효성과 공약 이행 가능성을 점검하는 데 주력했다.

인수위는 업무보고를 마친 뒤 오는 26일 구민 안전을 살피고 있는 용산구 CCTV통합관제센터를 시작으로 올해 2월 개관한 용산50플러스센터, 용산공원 반환부지 등을 방문해 운영 현황과 사업 추진 상황을 직접 점검할 예정이다.

김경대 용산구청장 당선인은 "정책의 완성도는 현장에서 결정된다"며 "구민 편에서 구민이 직접 체감할 수 있는 실질적인 정책을 만드는 것이 민선9기의 핵심"이라고 말했다.

이어 "이번 업무보고를 통해 용산의 현황과 주요 현안을 면밀히 파악할 수 있었다"며 "현장 점검을 통해 주요 시설과 사업 추진 상황을 세밀히 살피고, 민생 안정과 미래 성장이라는 두 축을 바탕으로 구민이 체감할 수 있는 정책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com