김경대 용산구청장직 인수위 출범…"4개 분과로 구정 혁신 방향 제시"

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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 김경대 용산구청장직 인수위원회가 공식 출범했다.

11일 서울 용산구에 따르면 10일 관련 위촉식과 현판식은 용산구종합행정타운 지하 2층에 마련된 인수위원회 사무실에서 열렸다. 행사는 위원 소개와 위촉장 수여, 김경대 용산구청장 당선인·심교언 인수위원장의 인사말에 이어 현판 제막식이 진행됐다.

인수위원회는 심교언 위원장과 황종만 부위원장을 비롯해 위원 15명, 이정훈 수석자문위원 등 총 30명의 자문위원으로 구성됐다.

10일 열린 민선9기 용산구청장직 인수위원회 출범식에서 김경대 용산구청장 당선인(앞줄 가운데)과 인수위원들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=용산구]

심 위원장은 서울대학교 대학원에서 도시공학 박사학위를 취득했으며 현재 건국대학교 부동산과학원 부동산학과 교수로 재직 중이다. 대통령직인수위원회 부동산 전담 팀장과 제18대 국토연구원장을 지낸 도시·부동산 분야 전문가다.

인수위원회는 ▲글로벌도시개발위원회(위원장 손서희) ▲안전·교통·인프라위원회(위원장 전지혜) ▲민생경제·통합복지위원회(위원장 이호갑) ▲행정·교육·문화관광위원회(위원장 송지성) 등 4개 분과로 운영된다.

위원회는 오는 30일까지 활동하며 김경대 당선인의 공약 이행을 위한 세부 실행 방안을 마련하고, 구정 인수에 필요한 전반적인 사항을 검토·지원할 예정이다.

인수위원회 출범에 따라 용산구는 지원 인력을 파견하고 운영 예산을 지원하는 등 행정·재정적 지원에 나선다. 또 당선인이 구정 기본 현황과 주요 현안을 조속히 파악하고 향후 정책 방향을 구상할 수 있도록 업무보고회도 개최한다.

김경대 용산구청장 당선인은 "인수위원회는 앞으로 4년간 용산의 미래를 설계하는 첫 출발점"이라며 "구민과의 약속을 정책과 사업으로 실현해 구민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "현장 중심으로 구정을 운영하고 주민과 전문가들의 다양한 의견을 정책에 적극 반영해 용산의 새로운 도약을 이뤄내겠다"고 덧붙였다.

kh99@newspim.com