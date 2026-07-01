김동욱 도봉구청장, 민선 9기 첫 일정 '현장 소통'…주민 밀착 행보

여름철 재난 대응체계 점검

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 김동욱 서울 도봉구청장이 민선 9기 취임 첫 공식 일정부터 집무실이 아닌 현장을 택했다. 김 구청장의 첫 일정은 1일 오전 6시 서울의 시작점 도봉산공영차고지에서 출발했다.

도봉구에 따르면 김 구청장은 버스 기사와 인사를 나눈 뒤 주민들과 함께 버스에 올라 우이교 정류장까지 이동했다. 출근길 대중교통을 직접 이용하며 주민 일상을 체감하고 민생현장을 살피겠다는 취지다.

김동욱 도봉구청장이 1일 환경공무관과의 조찬 간담회에서 환경공무관들과 인사를 나누고 있다. [사진=도봉구]

버스에서 내린 뒤에는 쌍문역 인근에서 환경공무관들과 간담회를 가졌다. 김 구청장은 간담회에서 현장 근무자들의 노고를 격려하며 애로사항을 청취했다. 김 구청장은 "깨끗한 도시를 만드는 것은 현장에서 땀 흘리는 분들의 헌신 덕분"이라며 안전한 근무환경 조성과 처우 개선에 관심을 기울이겠다고 밝혔다.

곧이어 구청 '재난안전상황실'과 'CCTV통합관제센터'를 방문해 여름철 재난 대응체계를 점검했다. 집중호우와 각종 안전사고에 대비한 상황 관리와 대응체계를 확인하며 빈틈없는 재난 대응을 주문했다.

마지막으로 도봉1동 산68-47일대 산사태 예방사업 완료 현장을 찾았다. 이 사업지는 지난 3월부터 6월까지 2억2200만원을 투입해 사방댐 설치와 물길 정비를 마친 곳으로, 김 구청장은 공사 완료 상태와 우기 대비 안전성을 직접 확인했다.

김 구청장은 현장에서 직원들에게 당부하는 첫 지시사항도 전했다. 김 구청장은 "구민의 생명과 안전보다 중요한 행정은 없다. 민선 9기 도봉구정은 현장에서 시작하고 예방 중심의 책임 행정을 구현하는 것이다. 구민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고 업무에 임해달라"고 당부했다.

민선 9기 첫날 새벽부터 이어진 김 구청장의 일정은 교통, 환경, 재난, 안전까지 아우르는 주민 밀착형 행보였다. 김 구청장은 "민선 9기 구정의 첫 발걸음을 현장에서 시작했다. 앞으로도 '현장 중심·주민 중심 행정'을 실천해 나가겠다"고 다짐했다.

kh99@newspim.com